Patrik Maşalyan’ın babası Hagop Maşalı vefat etti

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın babası Hagop Maşalı hayatını kaybetti.

Hagop Maşalı 93 yaşındaydı.

Patrik Maşalyan aile hikayesini anlattığı bir röportajında, “Benim ailem 1955’te Karadeniz’den gelmiş. Baba tarafı Sinop, anne tarafı Kastamonulu. İstanbul’da tanışmışlar. Kumkapı’ya yerleşmişler. Kira vermek canlarına tak ettiğinde Bayrampaşa’dan zar zor bir arsa almışlar. Henüz daha yerleşime yeni açılan bir bölge. Orada amcamlar ile beraber 2 odalı bir ev yapmışlar” ifadelerini kullanmıştı.

Patrik Maşalyan’ın babası o yıllarda elektrik kaynakçılığı yapıyordu.

Patrik Maşalyan 1962’de İstanbul Bayrampaşa’da doğduğunda ailesi ona Şahin Maşalı adını vermişti. Vaftiz töreninde Şahan, 1992’de ruhaniliğe adım attığında da Sahak Maşalyan adıyla kutsandı.

Hagop Maşalı için 16 Ekim Perşembe günü saat 13.00 Kumkapı Ana Kilise’de cenaze töreni düzenlenmesi planlanıyor ancak Patrikhane kaynakları son anda yapılacak muhtemel bir değişiklik için resmi bildirinin beklenmesi ricasında bulundu.

Agos olarak Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’a başsağlığı dileriz.

Agos