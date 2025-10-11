Yunanistan’dan Filistin’e dayanışma ziyareti

Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı PAME sendikasının, Filistin halkına destek amacıyla Filistin’e gideceği bildirildi.

Yunanistan Komünist Partisi’ne (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME üyelerinin, Filistin halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla 12-16 Ekim’de Filistin’in Gazze, Ramallah ve Kudüs şehirlerini ziyaret kapsamında Filistinli sendikalar, işçi örgütleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geleceği ifade edildi.

PAME’den yapılan açıklamada, ziyaretin amacının “dayanışma, dostluk ve ortak mücadele mesajı” vermek olduğu vurgulandı.

“FİLİSTİN HALKININ ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ”

Açıklamada, İsrail’in “işgal ve soykırım politikalarına” karşı verilen mücadelenin süreceği belirtilerek,

“Yunanistan’daki işçiler, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındadır.” denildi.

PAME, Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması çağrısını da yineledi.

Açıklamada ayrıca, 14 Ekim’de ülkede çalışma saatlerini 13 saate çıkaran yasa tasarısına karşı 24 saatlik genel grevin yapılacağı belirtilerek, “Emekçiler kendi hakları için mücadele ederken Filistin halkının onurlu direnişiyle de dayanışma içindedir.” ifadesine yer verildi.

Sabah Gazetesi