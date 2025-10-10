Rumeli Hisarı Tateosyan Okulu kültür merkezi oluyor

Rumeli Hisarı Surp Santuht Kilisesi Vakfı’na ait Tateosyan Okulu binası, restorasyonun ardından kültür-sanat ve zanaat merkezi olarak açılacak. 4 Ekim’de yapılan ön açılış etkinliğine Patrik Maşalyan da katıldı.

Rumeli Hisarı Surp Santuht Kilisesi Vakfı’na ait olan Tateosyan Okulu binası, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kültür-sanat ve zanaat merkezi olarak hizmete açılacak.

4 Ekim Cumartesi günü, okul binası için bir ön açılış etkinliği düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın katıldığı akşam ayininde kıdemli pederler Krikor Damadyan, Kevork Çınaryan ve Sarkis Kuyumcuyan da hazır bulundu. Ayinin ardından Patrik Maşalyan Tateosyan Okulu binasına geçti.

Binanın kutsanmasının ardından Patrik Maşalyan ve beraberindekiler binayı gezdi. Katılımcılar daha sonra, bahçede gerçekleştirilen akşam yemeğinde aynı sofrada buluştu. Yemeğe Lisa Gülbenkoğlu, Sercan Gazeroğlu ve Maral Ayvaz Çağlıçubukçu ezgileriye eşlik etti.

Toplantının kapanış konuşmasını Patrik Maşalyan yaptı. Patrik İstanbul’un bu şirin semtindeki kilise yönetiminin gerçekleştirdiği çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Agos