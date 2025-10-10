PATRİKLİK SOSYAL YARDIM KOMİSYONU İLE SEMTLERİMİZİN FAKİRLERE YARDIM KOLLARI DURUMU DEĞERLENDİRDİLER

PSYK (Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu) ile kilise fakirler kolları, durum değerlendirmesi ve önümüzdeki günlerde ne gibi çalışmalar yürütülebileceğine dair gündemle Patrikhane çatısı altında buluştu.

Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II. Hazretleri, kilise fakirlere yardım kolları ve Patriklik bünyesinde faaliyet gösteren Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) ile 8 Ekim 2025, Çarşamba, bir toplantı yaptı. Toplantıya, PSYK Başkanı Herman Kavafyan’ın yanı sıra kurucu başkan sıfatıyla Haçik Canel ve Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp (S. Asdvadzadzin), Feriköy, Gedikpaşa, Kartal, Kuzguncuk, Samatya, Üsküdar (S. Garabed ve S. Haç) kiliselerinin ve Karagözyan Vakfı’nın fakirlere yardım kolları katıldı.

Toplantının açılışında Patrik Hazretleri, pandemi döneminde artan ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetlerine başlayan PSYK’nın, ilk günden itibaren kiliselerin fakirlere yardım kolları ile yakın işbirliği içinde çalıştığını vurguladı. PSYK’nın bir alternatif değil, bu yapılar arasında koordinasyon sağlayan bir merkez olduğunu belirterek, fakirlere yardım kollarında görev yapan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Konuşmasında tanımlamaların doğru yapılmasının önemine de değinen Patrik Hazretleri, “ihtiyaç sahibi” ve “fakirlik” kavramlarının doğru konumlandırılması gerektiğini belirtti. “Sefaletle uğraşıyoruz, yoksullukla mücadele ediyoruz. Fakir kelimesini kullanmak durumundayız; o döneme geri döndük.” sözleriyle mevcut tabloyu çarpıcı biçimde ifade etti.

Ardından söz alan PSYK Başkanı Herman Kavafyan, gelir düzeyi açlık sınırında olan aile sayısında ciddi bir artış yaşandığını, başvuruların büyük kısmını gıda yardımı taleplerinin oluşturduğunu belirtti. Barınma, eğitim ve sağlık alanlarındaki başvuruların da arttığını, özellikle özel gereksinimli çocuklar ve bakıma muhtaç bireyler için destek taleplerinin çoğaldığını aktardı. Ayrıca, psikolojik destek ihtiyaçlarının arttığını ve yüksek kira bedelleri nedeniyle birçok ailenin daha uzak semtlere taşınmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Toplantıda öne çıkanlar;

Artan ihtiyaçlar, azalan kaynaklar ve dayanışma çağrısı

Ekonomik koşulların ağırlaştığı bu dönemde, toplumun farklı semtlerinden temsilciler bir araya gelerek sosyal yardımların mevcut durumunu, karşılaşılan sorunları ve geleceğe yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.

Yardım Alan Aile Sayısı Arttı, Bağışlar Azaldı

Yardım alan aile sayısının 660’tan 800’ün üzerine çıktığı, buna karşın ekonomik sıkıntılar sebebiyle bağışların belirgin biçimde azaldığı belirtildi. Katılımcılar, kısıtlı kaynakların daha etkin paylaşımı için ortak standartlar belirlenmesi gerektiğinde birleşti.

Öne Çıkan Başlıklar

Toplantıda en çok barınma, işsizlik ve eğitim destekleri konuları öne çıktı.

Birçok semtte dar gelirli ailelerin yaşadığı konutların bakımsız olduğu ve yenileme için bütçe bulunamadığı, gençlerde işsizliğin arttığı, öğrencilerin internet, burs ve kırtasiye desteği taleplerinin yoğunlaştığı dile getirildi.

Erzak yardımlarının pandemi dönemine benzer bir düzeye ulaştığı da vurgulandı.

Semtlerden Gelen Bildirimler

Katılımcılar, semt bazında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi paylaştılar:

• Kuzguncuk, Surp Haç, Surp Garabed: Fatura desteği, burs ve erzak yardımları sürüyor; barınma sorunu öncelikli.

• Bakırköy ve Samatya: Sağlık ve barınma desteğinde bütçe yetersizliği yaşanıyor.

• Beyoğlu: 250 kişiye düzenli destek sağlanıyor; kaymakamlıkla işbirliği girişimleri var.

• Feriköy: 350 kayıtlı ihtiyaç sahibi bulunuyor; sokakta yaşayan sayısında artış var ve çözüm bulmak zorlaşıyor.

• Kartal: Gençlerde borçlanma, yaşlılarda psikolojik sorunlar artıyor.

• Beşiktaş: Düşük kira karşılığı barınma desteği sağlanıyor.

• Karagözyan: 127 aileye market kartı ve öğrencilere başarı bursu veriliyor.

• Gedikpaşa: Hayırsever desteğiyle düzenli gıda yardımları sürüyor.

Katılımcılar, ekonomik güçlüklerin yanı sıra madde bağımlılığı ve kumar alışkanlıklarının artışına dikkat çekti. Yardımların sadece ekonomik değil, sosyal ve psikolojik yönleriyle de ele alınması gerektiği belirtildi.

Ayrıca “askıda yardım” benzeri sistemlerle ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturabilecek yeni modeller için PSYK’nın köprü görevi alması önerildi.

Ortak Kararlar

Toplantı sonunda

• Fakir listelerinin, PSYK aracılığıyla Surp Pırgiç Hastanesi’ne iletilmesine ve fakirler kollarıyla koordineli çalışmanın güçlendirilmesine,

• Dayanışma ve şeffaflık ilkesini temel alan çalışma biçimine devam edilmesine,

• Gençlerin gönüllü olarak destek vermelerini teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapılmasına,

• Koli ile yapılan erzak yardımında koli içeriklerinin iyileştirilmesi için çalışma yürütülmesine karar verildi.

Bütçe fazlasına sahip vakıfların, PSYK bütçesine, destek vermesi konusunda bir çağrı ile toplantı noktalandı.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

