Fener Rum Okulu bina arıyor

Fener Rum Okulu’na 2025-2026 döneminde yeni öğrenci alınmaması yankı yaratmıştı. 571 yıllık okulda 31 öğrenci eğitim görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, binanın güçlendirilmesi için 90 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildirdi. Müdür Dimitri Zotos, maliyeti karşılayamayacaklarını, yeni bina arayışında olduklarını söyledi.

Özel Fener Rum Okulu’na 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yeni öğrenci kaydı yapılmaması, kamuoyunda yankı yaratmıştı. 571 yıllık okulda bu yıl 31 öğrenci eğitim görüyor. Ancak okul yönetimi yeni bir sorunla karşı karşıya. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul binasının depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için okul yönetimine resmi bir yazı gönderildi. Yazıda binanın güçlendirme çalışmasına ihtiyacı olduğu ve 90 günlük yasal süre içerisinde binanın boşaltılması gerektiği belirtildi.

Resmi yazı, okulların açıldığı 8 Eylül’den kısa bir süre sonra okul yönetimine ulaştı. Deprem güçlendirme çalışmasının yapılabilmesi için 90 gün içerisinde okul binasının boşaltılması istendi. Ancak Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı, güçlendirme maliyetini karşılayabilecek güçte değil. Okul müdürü Dimitri Zotos’a göre, maliyet 10 milyon Euro’nun üzerinde. Öğrencileri mağdur etmek istemeyen okul yönetimi, eğitime devam etmek için yeni bir bina arayışına başladı.

Agos’a konuşan Zotos, binanın boşaltılacağından önceden haberdar olmadıklarını, sürecin yeni geliştiğini ifade etti. 2023 yılında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okulu ziyaret ettiğini ve bina ile ilgili bazı sorunları kendilerine ilettiklerini söyleyen Zotos, İstanbul Valiliği’nin konuya ilgi gösterdiğini ve belli başlı çalışmanın yapıldığını ifade etti. Zotos şunları söyledi:

“Türkiye’de bütün okulların depreme dayanıklılık çalışması yaptırması gerekiyor. Bu da bayağı maliyetli bir çalışma. Bizim bu maliyeti karşılayabilecek bütçemiz yoktu, bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurduk. 2023’te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in okulumuza yaptığı ziyarette durumu kendisine ilettik. Kendileri ilgi gösterdi. Testi yaptırmamız gerekiyordu çünkü sürekli karşımıza çıkıyordu. Bakanlık talebiyle, İstanbul Valiliği’nin desteğiyle çalışmalar yapıldı. Ancak bu yeni gelişme, Eylül ayının ortalarında meydana geldi. Böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünüyorduk fakat durumun ciddi olabileceğini, okuldan çıkmamızı gerektirecek kadar olabileceğini düşünmüyorduk. Yasal süreç içerisinde okulu boşaltıp, başka bir binada eğitime devam etmemiz istendi.”

90 gün içerisinde yeni bir binaya geçmeleri gerektiğini söyleyen Zotos, “Vğrencileri mağdur etmek istemiyoruz, önceliğimiz bu” dedi. Fener Rum Okulu Vakfı’nın, bina güçlendirme çalışmalarını karşılayabilecek güçte olmadığını belirten Zotos, konunun Rum toplumu içerisinde bilindiğini söyledi ve şöyle konuştu: “Cemaatimiz içerisindeki bütün kurumlara durumu ilettik. İnsanlar bilgi sahibi, bununla ilgili maddi kaynağımızın yeterli olmadığını toplum içerisinde vakıf işleriyle uğraşan kişiler tarafından bilinir.”

“Çözümü kendi cemaatimiz içinde aramalıyız”

Rum toplumunun 2 bin 500’e kadar gerilemesi nedeniyle yıllar içerisinde çok sayıda Rum okulu, öğrenci azlığı nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Günümüzde kapanan Rum okulları, çeşitli kültür-sanat aktivitelerine ev sahipliği yapmakta. Kullanılmayan çok sayıda okul binalarının olduğunu söyleyen Dimitri Zotos, “Biz, okulumuzdan çıkıp fiziki şartları uygun olmayan bir okul binasına geçmek de istemiyoruz. Depremsellik analizi olarak binanın eğitime uygun olması gerekir” dedi.

Zotos, her türlü ihtimali düşündüklerini, sorunun toplum içerisinden hallolmaması halinde farklı planları da olduğunu ancak bunu şu an dile getirmek istemediklerini ifade etti. Zotos, “Çözümü kendi cemaatimiz içerisinde aramalıyız. Eğer çözemezsek her kapıyı çalacağız” açıklamasını yaptı.

Bu yıl Fener Rum Okulu’nun ortaokul bölümüne bu yıl yeni öğrenci kaydı yapılmadı. Agos’un haberinin ardından okul, bir yeni kayıt aldı. Okul şu an 31 öğrenciyle eğitim hayatına devam ediyor. “Veliler çocuklarının kaydını başka bir Rum okuluna almayı düşünüyorlar mı” sorusuna ise Zotos, şu yanıtı verdi:

“Biz şu anda bir çözüm arayışı içerisindeyiz. Öncelikli amacımız, 571 yıl boyunca açık olan Fener Rum Okulu’nun eğitim faaliyetine aynı tabela ile devam etmesidir. Fakat bunu sağlayamadığımız anda alternatif çözümlerimiz var, henüz masaya yatırmak istemiyoruz. Öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde çözüm bulacağız.”

Binanın fiziki koşullarının kötü olmadığını, ancak birtakım güçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini uzmanlar tarafından kendilerine aktarıldığını söyleyen Zotos, güçlendirme maliyetinin 10 milyon Euro’nun üzerinde olabileceğini söyledi.

Agos