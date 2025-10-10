“Birlik Festivali” Anadolu Yakası’nın şenlendirdi

Ermeni okullarından yetişenler dernekleri, ‘Miasnutyan Paradon’ [Birlik Festivali] etkinliğinin üçüncüsünü 5 Ekim’de Kalfayan Okulu Yatakhane Bahçesi’nde düzenledi. Festivalde müzik, dans ve atölyeler yer aldı.

Ermeni okullarından yetişenler dernekleri, geleneksel olarak düzenledikleri ‘Miasnutyan Paradon’ [Birlik Festivali] etkinliğinin üçüncüsünü hayata geçirdi.

5 Ekim Pazar günü Kalfayan Okulu Yatakhane Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivale Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Anadolu Yakası’ndaki kilise vakıfları ve aileler katıldı.

Çocuklar için oyun alanları ve boyama atölyeleri, el emeği ürünlerini satışlarının yapıldığı kermes masaları, Kirkor Sar’dan illüzyon performansı ve Zumba aktivitelerinin yer aldığı festivalde, Bartev Garyan, Maral Ataman, Maral Ayvaz, Alen Zinzal, Ari Aliciyan ve Rafi Nerjan Ermenice ve Türkçe şarkılar seslendirdi; Hagop Ari Güleç’ yönetimindeki Avantagan Dans Topluluğu da geleneksel halk danslarından figürler sergiledi.

Agos