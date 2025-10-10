Aykun Budak büyükannesi için besteledi, söyledi

Türkiye Ermeni toplumunun genç üyelerinden Aykun Budak’ın, büyükannesi Silva Papazyan’a ithaf ettiği ‘İm Srdin Tashouyn’ (Yüreğime Hançer) adlı eseri müzik platformlarında yayımlandı. Şarkının söz ve müziği Budak’a ait.

Eserin söz ve müziği Aykun Budak’a ait. ‘İm Srdin Tashouyn’u Türkçe’den Batı Ermenicesi’ne Vera Çıkınoğlu ile Aykun Budak birlikte çevirdi. Şarkı için çekilen klibin yönetmenliğini ise Adom Şaşkal üstlendi. Budak, şarkısını 2024 yılında hayatını kaybeden büyükannesi Silva Papazyan’a ithaf ediyor.

Aykun Budak hakkında

1996 yılında İstanbul’da doğdu. Müzikle ilk ve orta öğrenimini gördüğü Pangaltı Mhitaryan’da, okul koroları ve ‘Talar’ ve ‘Talarig’ korolarında tanıştı. Üniversite yıllarında, Cep Sahne aracılığıyla Haluk Polat’ın vokal topluluklarında vokalist olarak şarkı söyledi. 2021 yılından itibaren bireysel çalışmalarını sürdüren Aykun Budak’ın ‘’Eylül’de Gel’ ve ‘Çare Kendinsin’ gibi şarkıların da aralarında bulunduğu toplam 6 teklisi bulunuyor.

