Talin Suciyan yeni kitabıyla Tarih Vakfı’nda okuyucularıyla buluşuyor

Talin Suciyan’ın Tarih Vakfı ve Alfa Yayınları tarafından ortaklaşa yayınlanan yeni kitabı “Ya Derdimize Derman Ya Katlimize Ferman”, önemli reformların gündeme geldiği Tanzimat döneminde, Ermeni köylülerin maruz kaldıkları zulümler karşısında çıkardıkları sesi günümüze ulaştırıyor. Türkiye ve yurtdışındaki sayısız arşivden ulaştığı belgeleri kullanan Talin Suciyan, hakim tarih yazıcılığının unutturduğu bir hak ve adalet mücadelesini tarihyazımına dahil ediyor. Suciyan kitapla ilgili Tarih Vakfı’nda bir seminer verecek.

Tarih Vakfı’nda Akl-ı Kıssa Salı Konuşmaları seminer dizisinin 2025 güz dönemi başlıyor.

Bu dönemin ilk seminerini ““Ya Derdimize Derman, Ya Katlimize Ferman:” Vilayetlerin Tanzimat’ı” başlığı altında Talin Suciyan verecek.

Tarih Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre sunum, Osmanlı’nın Tanzimat dönemini, vilayetlerdeki (Kawaṛdaki) Ermeni toplumu üzerinden yeniden değerlendirecek.

İstanbul Patrikhanesi Arşivi (Paris, Boğos Nubar Kütüphanesi), Osmanlı Arşivleri, idari raporlar ve dönemin gazeteleri ışığında, Tanzimat’ın “mal, can ve namus güvenliği” vaadinin İstanbul dışındaki Ermeniler için ne anlama geldiği ele alınacak. Kilikya köylerindeki Ermenilerin deneyimlerine odaklanarak, kawaṛdaki Ermenilerin İstanbul’daki Ermenilerden farklı olarak, ağır baskılara ve sürgünlere maruz kaldığı gösterilecek.

Sunum, Osmanlı teritoryal yönetiminin Tanzimat döneminde kawaṛlı Ermenileri merkezin zamansallığına nasıl entegre ettiğini göstermeyi amaçlıyor.

Konuşmaya Leyla Kayhan tartışmacı olarak katılacak.

Nurşen Gürboğa ve Gülay Yılmaz’ın koordinatörlüğünde hazırlanan Akl-ı Kıssa seminer serisinde ayda bir salı günleri kadın tarihçiler konuşacak. Seminer dizisinde kadın tarihçilerin çalışmaları, yayınları, araştırma gündemleri ve tarih disiplinine katkıları görünür kılınacak ve muhafazakar, erkek egemen tarih disiplininde verdikleri varlık mücadelesine dikkat çekilecek.

Seminer 14 Ekim 2025 Salı günü, saat 18.30’da Tarih Vakfı Eminönü binasında yüz yüze gerçekleşecek.

Agos