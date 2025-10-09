Paşinyan: Ermenistan Avrupa ile Orta Asya arasında barış köprüsü olmaya hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği tarafından Brüksel’de düzenlenen “Küresel Geçitler” konferansında yaptığı konuşmada, Ermenistan-Azerbaycan barış süreci ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gelişmelerin, ülkesinin “Barış Kavşağı” girişimini gerçeğe dönüştürdüğünü belirtti. Paşinyan, Ermenistan’ın Avrupa ile Orta Asya arasında siyasi, ekonomik ve enerji alanlarında bağlantı kurmaya hazır olduğunu vurguladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9-10 Ekim arasında Brüksel’de Avrupa Birliği tarafından organize edilen “Küresel Geçitler” uluslararası konferansının ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması ve Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecindeki olumlu gelişmeler ışığında Ermenistan’ın “Barış Kavşağı” girişiminin artık gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtti. Paşinyan’a göre bu girişim, yalnızca Güney Kafkasya’nın değil, daha geniş bir bölgenin dinamiklerini değiştirme potansiyeline sahip.

Paşinyan konuşmasında şunları söyledi: “Bu konferansın özel bir anlamı var. Zira ‘Küresel Geçitler’in ilk forumunda Ermenistan, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı bağlantılarında önemli bir merkez olma vizyonunu içeren yeni ‘Barış Kavşağı’ girişimini tanıtmıştı. Küçük bir ülke olarak kapsayıcı ve adil bağlantılılığın tüm faydalarını çok iyi anlıyoruz, çünkü bağlantısızlık Ermenistan’ın kalkınmasının, ekonomik büyümesinin ve bölgesel entegrasyonunun önündeki temel engellerden biri oldu. Bugün Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde ilerleme ve Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde olumlu dinamiklerle birlikte bu vizyon gerçeğe dönüşüyor.”

Paşinyan, 8 Ağustos’ta Washington’da yapılan Barış Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle Ermenistan ve Azerbaycan’ın, bölgesel altyapıların yeniden açılması konusunda mutabakata vardığını hatırlattı. Bu mutabakat, toprak bütünlüğü, egemenlik, sınırların dokunulmazlığı, yargı yetkisi ve karşılıklılık ilkelerine dayanıyor. Başbakan ayrıca Ermenistan ve ABD’nin, üçüncü tarafların da katılımıyla “Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu” adlı projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Bu projenin, bölge ve ötesinde bağlantılılığı geliştirmede önemli rol oynayacağını ve “Barış Kavşağı” girişimini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade etti.

“Modern tarihte ilk kez bölgemiz hem siyasi hem de lojistik olarak kullanılmamış potansiyelini ortaya koymaya, Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasında engelsiz bağlantıya entegre olmaya hazırdır,” diyen Paşinyan, “Trump Yolu’nun” çok sayıda iş birliği fırsatı sunan umut verici bir yatırım projesi olduğunu vurguladı. Paşinyan ayrıca Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya ve Orta Asya’daki artan rolüne değinerek, Ermenistan’ın bu bölgeler arasında bir köprü olmaya hazır olduğunu söyledi. Bu çerçevede yalnızca altyapı değil, aynı zamanda dijital ve enerji alanlarında da işbirliğini geliştirmeye kararlı olduklarını belirtti. Konuşmasının sonunda Paşinyan, Ermenistan-AB ilişkilerinin tarihinde hiç olmadığı kadar yakın olduğunu vurguladı ve bu derinleşen ortaklığın, Ermenistan’ın “Küresel Geçitler”, “Karadeniz Bölgesi Stratejisi”, “Orta Koridor”, “Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı” gibi projelere daha güçlü ve stratejik katılımını sağlayacak eşsiz fırsatlar yarattığını söyledi.

