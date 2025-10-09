Karaman’da binlerce yıllık ekmek bulundu: ‘Kutsanmış İsa’ya şükranlarımızla’

Karaman’daki Topraktepe Antik Kenti’nde karbonlaşmış beş ekmek kalıntısı bulundu. Birinin üzerinde “Kutsanmış İsa’ya şükranlarımızla” yazısı bulunan ekmeklerin komünyon ekmeği olabileceği değerlendirildi.

Karaman’daki Topraktepe Antik Kenti’nde (Eirenopolis Antik Kenti) binlerce yıllık karbonlaşmış beş ekmek kalıntısı bulundu. Ermenek ilçesindeki anıtta bulunan ekmeklerden birinin üzerinde İsa peygamber tasviri ve Grekçe yazıt bulunuyor.

Epigrafik incelemeler sonucu ekmeklerden birinde “Kutsanmış İsa’ya şükranlarımızla” yazdığı belirlendi.

Karaman Valiliği’nin buluntularla ilgili açıklaması şöyle: “Epigrafik incelemelerde yazıtta ‘Kutsanmış İsa’ya şükranlarımızla’ ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Ekmek üzerindeki figür, klasik ‘kurtarıcı İsa (Pantokrator)’ betimlerinden farklı olarak ‘ekici’ veya ‘çiftçi İsa’ biçiminde tasvir edilmiştir.

Bunun dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiği değerlendirilmektedir.

Diğer ekmek örneklerinde Malta Haçı biçiminde baskı bezemeler tespit edilmiştir.

Uzmanlar bu buluntuların erken Hıristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan ‘komünyon ekmeği (eucharist bread)’ olabileceğini değerlendirmektedir.”

Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze ulaşmış olması, koruma koşullarının olağanüstülüğünü göstermektedir.

Buluntular, Anadolu’da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer almaktadır.”

Dün Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4 bin yıllık nohut, Konya Çatalhöyük’te 8 bin 600 yıllık, Eskişehir Küllüoba’da da binlerce yıllık ekmek kalıntıları bulunmuştu.

(Kaynak: AA)

Agos