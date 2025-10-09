“En büyük sorun barınma ve eğitim, Ermeniler artık uzak semtlere taşınıyor”

Patrik Sahak Maşalyan’ın Türkiye Ermeni toplumunda yoksullaşmanın arttığı yönündeki açıklaması gündemdeki yerini koruyor. PSYK (Patrikhane Sosyal Komisyonu) ile kilise fakirler kolları, Patrikhane’de buluştu. Toplantıda, temel sorunun barınma ve sağlığa erişim olduğu belirtildi.

8 Ekim Çarşamba günü Patrik Maşalyan, kilise fakirler kolları ve Patriklik bünyesinde faaliyet gösteren Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) ile bir araya geldi. Toplantıya, PSYK Başkanı Herman Kavafyan’ın yanı sıra Beyoğlu, Feriköy, Samatya, Üsküdar, Kartal, Eyüp, Beşiktaş, Karagözyan, Gedikpaşa kiliselerinin fakirler kolları katıldı.

Patrik Maşalyan, Samatya Okulu için düzenlenen bağış ve sevgi sofrası buluşmasında yaptığı konuşmaya değindi ve Patrikhane olarak yoksulluğa ilişkin kaygılarının pandemi döneminde başladığını söyledi. PSYK’nın çalışmalar yaptığını belirten Patrik Maşalyan, durum değerlendirmesi için toplandıklarını söyledi. PSYK Başkanı Herman Kavafyan ise maddi yetersizlik yaşadıklarını ifade etti. Kavafyan, “Enflasyonist ortam negatif etkiliyor. Bize yoğun talep var.” dedi.

Patrik Maşalyan, ihtiyaç sahibi ve fakir kavramlarının birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini ifade etti ve “Sefaletle uğraşıyoruz. Yoksullukla mücadele ediyoruz. Fakir kelimesini kullanmak durumundayız. O döneme geri döndük” dedi.

“Kiralarını ödeyemiyorlar”

PSYK’ya çok sayıda talep geldiğini belirten Kavafyan ise, barınma, sağlık, eğitim, özel bakım ve erzak taleplerinin çoğunlukta olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Kiralarını ödeyemiyorlar. Sağlık hizmeti alamayan ailelerimiz var. Eğitim sorununda özel üniversite kazanan çocukların aileleri eğitim masrafını karşılayamıyor. Özel gereksinimli çocuklar ve özel bakıma muhtaç olan bireylerin bakım ihtiyaçları var.”

“Uzak semtlere taşınanlar var”

Kavafyan, bazı ailelerin psikolojik destek istediğini söylerken; artan kira fiyatları nedeniyle Esenyurt, Silivri gibi uzak semtlere taşınan toplum üyeleri olduğunu ifade etti.

Üsküdar bölgesindeki kiliselerin fakirler kolları ortaklaşa hareket ediyor. Üsküdar Surp Haç, Üsküdar Surp Garabed ve Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç kiliseleri 15 kişinin hastane yardımına ihtiyacı olduğunu, 33 ailenin erzak değil alışveriş kartı istediğini vurguladı.

Ortak çalışmalarıyla fakir ve ihtiyaç sahiplerine fatura desteği sağladıklarını belirten Üsküdar bölgesi fakirler kolları, üniversite öğrencilerine burs ve ilkokul çağındaki çocuklara kırtasiye yardımında bulunduklarını belirttiler. Üsküdar bölgesindeki fakirler kolları, “En büyük sorun barınma” vurgusunda bulundu.

Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzin Kilisesi Fakirler Kolu, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nden destek alamadıklarını söyledi. Kira ve faturalarını ödeyemeyen aileler olduğunu belirten Bakırköy Kilisesi, “Vakıf olarak bütçe kısıtlı. Fakirlere aylık olarak 600 TL maddi destek veriliyor” dedi.

Samatya Surp Kevork Kilisesi Fakirler Kolu ise, vakfa ait gecekonduların koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Gecekonduların şu anki durumlarının pek yaşanılacak gibi olmadığını söyleyen Samatya Kilisesi, fakirlere 500 TL maddi destekte bulunduklarını söyledi.

Narlıkapı Kilisesi, cüzi miktarda kira desteği sağlandığını; Büyükdere Kilisesi ise 12 kişiye erzak yardımında bulunduklarını ancak bölgede yaşayan bazı kişilerin Ermeni kimliklerini gizlediklerini ifade etti.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Fakirler Kolu, 250 kişinin vakıftan destek aldığını, bireyin yaşam koşullarına göre yapılan maddi yardımın bin 500 TL ile 9 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Barınma sorununun ön planda olduğunu söyleyen Beyoğlu Kilisesi, Kurtuluş semtinde kira fiyatlarının yükseldiğini ve aylık kirasını ödeyemeyen vatandaşlar olduğunu; Beylikdüzü, Avcılar gibi uzak semtlerde yaşayan ailelerin vakıftan yardım istediklerini söyledi.

“Feriköy’de sokakta yaşayanların sayısı arttı”

Kilise fakirler kolları, saha çalışmalarında madde bağımlısı toplum üyelerine de denk geldiklerini kaydettiler. Feriköy fakirler kolu, semtte sokakta yaşayan kişi sayısının 5’ten 12’ye yükseldiğini aktardı.

Fakirler kollarının bir kısmı, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nden yeterli destek alamadıklarını ifade ederken, İstanbul’daki belediyelere yapılan operasyonların, yardımları olumsuz yönde etkilediğini dile getirdiler.

Kiliselerin fakirler kolları, gençlerden de yardım beklediklerini vurguladı. Peder Şahen Ohanyan’ın başkanlık ettiği Mülteci Komisyonu, diğer ülkelerden Türkiye’ye sığınan 75 kişinin maddi zorluklarla mücadele ettiğini ve üçüncü ülkelere gitmek istediklerini belirtti.

