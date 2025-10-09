ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԽԱԽԱՄԱՊԵՏԻՆ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ԱՅՑ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 9 Հոկտեմբեր 2025, Հինգշաբթի, Նեվէ Շալոմ Սինակոկի ընդունելութեան սրահին մէջ այցելեց Թուրքիոյ Հրեայ համայնքի հոգեւոր պետ՝ Ռավ Տաւիտ Սիվին: Այցելութեան ընթացքին Նորին Ամենապատուութեան կ’ընկերանար Գերշ. Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան:
Ինչպէս ծանօթ է, Ռավ Իսհաք Հալէվայի վախճանումէն ետք, ընտրուեցաւ Ռավ Տաւիտ Սեվին:
Մեր Հոգեւոր Պետը իր, հոգեւոր դասու եւ Հայ համայնքի անունով շնորհաւորեց նորընտիր Խախամապետը եւ արդիւնաւոր պաշտօնավարութեան շրջան մը մաղթեց իրեն:
Շնորհաւորական այցելութեան ներկայ էին նաեւ քաղաքիս քոյր եկեղեցիներու հոգեւոր պետերը եւ ներկայացուցիչները:
Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad
