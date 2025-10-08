Zaven Çiğdemoğlu’nun ardından

Arno Garabetyan

Satranç ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Zaven Çiğdemoğlu hayatını kaybetti. Çiğdemoğlu için 7 Ekim’de Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Dostu Arno Garabetyan Çiğdemoğlu’nun ardından yazdı.

Çok yönlü kişiliğiyle öne çıkan Zaven Çiğdemoğlu, dostum Ankaralı bir ailenin İstanbul’a göç eden çocuğuydu. Babasını çok erken yaşta kaybettiğinden, hayatının önemli bir bölümünü annesiyle geçirdi.

Bezazyan okulunu bitirip Pangaltı Mikhitaryan okuluna geçti ve sonra da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’ne devam etti.

Meraklı ve öğrenmeye açık bir kişiliğe sahipti. Jirayr Çakır Ohanyan sayesinde Pangaltı Okulu yıllarında satrançla ve de İstanbul Satranç Derneği ile tanıştı. 1980’lerde takım yarışmalarında Ermeni okullarımızı da çok kez temsil etti. Boğaziçi Üniversitesi yıllarında satranç kulübünün olmadığının farkına varan Zaven, B.Ü. Satranç Kulübü’nü kurdu, senelerce başkanlığını yaptı. Sempatik, dost canlısı bir sima olan Zaven okulda zaten her gün sporla ilgileniyor, oynadığı futbol ile tanınıyor ve seviliyordu. Fanatik bir BJK taraftarı olan Zaven hiçbir karşılaşmayı da kaçırmazdı. Onun sayesinde üniversitede çok kişi satrançla tanışmıştır. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Ülker Grubu yönetim kurulu başkanı Murat Ülker ve sanatçı Teoman okuldan samimi olduğu isimlerden bazılarıdır.

İlk uluslararası satranç hakemlerinden biriydi

Okul yıllarında, Türkiye’nin ilk satranç dergisini çıkartan Türkiye Şampiyonu ve müzisyen Nevzat Süer’e yardımcı oldu. Oynamak dışında, hakemlik yapabilmek için Hırvatistan’ın Pula şehrinde FIDE kursuna katıldı. FIDE sertifikasıyla Türkiye’nin ilk uluslararası hakemlerinden birisi oldu.

70’lerin sonu ve 80’lerin zor yıllarında şüpheli olarak gözaltına alındığında annesi onu son anda bulabilmiş. Yemek yemeyi reddettiğinden ölüm tehlikesi yaşamış. Zaven o günleri atlattıktan sonra dostlarıyla yemek keyfini çok sevdi, hiçbir zaman aç kalmamaya özen gösterdi.

Müzik, sanat ve sinema ilgisi ise hayatının önemli bir parçası oldu. Çok özel bir sese sahipti. Sesini duyan, çok uzaklardan da olsa Zaven’i tanıyabilirdi. Sinan Çetin’le tanışması hayatında bir dönüm noktası oldu. Sinemanın kamera arkasıyla “Çiçek Abbas” filminde tanışmıştı. Sayısız reklam filmi, video klibi (‘Saza Niye Gelmedin?’-Ahmet Kaya, en bilinenidir) ve uzun metrajlı filmde yan rollerde oynadı.

Klipler, filmler, kamera önü, kamera arkası

“Propaganda”, “Komser Şekspir”, “Romantik”, “Bay E”, “Bir Aşkın Bittiği Yer” filmlerinde setin baş sorumlusu olan Zaven tüm sanat camiasında tanınırdı. Ahmet Kaya’nın ödül aldığı Altın Kelebek Ödülleri’nin ertesinde Zaven’e başka projesi olup olmayacağını sorduğumda net bir “Hayır” cevabı vermiş, “Ahmet abinin önüne geçti” yorumlarından rahatsız olduğunu kendine has nüktedan üslubuyla aktarmıştı.

Beyoğlu yıllarında reggea ve rock barların müdavimi idi Zaven. Asla alkol almaz, gün ağarıncaya kadar müzikle beslenmekten müthiş keyif alırdı. Masa tenisi ustasıydı; sayısız kupası vardı. Bilardo aşkı da sonradan depreşti. Uygur kardeşler, Ali Nesin, Tuncel Kurtiz oyun arkadaşlarından bazılarıydı.

Zaven Sinan Çetin’in Plato Film şirketinden ayrıldıktan sonra Beyoğlu’nda Boğaziçi Üniversitesi’nden arkadaşlarıyla tiyatro yapmaya ve bir salonu idare etmeye başladı. Salonun da yer aldığı han kapanana kadar pek çok oyuna destek oldu. “Atuan Mezarları” oyununda önemli bir rol aldı.

Annesini kaybettikten sonra Zaven için zor günler başladı. O dönemde İstanbul Satranç Derneği başkanlığını üstlenmiştim. Zaven yeni adresimizde, Bomonti lokalimizde bana her türlü desteği verdi. Birlikte senelerce yol arkadaşı olduk, sayısız yarışma ve organizasyonu beraber üstlendik. Herkes onu çok, ama çok sevdi. Naif ve iyi kalpli kişiliği ile özellikle çocukların gözbebeğiydi. Derneğe devam eden gençler ve çocuklar Zaven hayranıydı. Satranç ustası Can Durak gibi birçok kuvvetli oyuncunun da oyun partnerliğini yaptı. Hiçbir davranışa alınmadı, gücenmedi ve sevgiyle karşılık verdi. Sevgili Zaven, keşke seni sakınmak için korkan benim gibileri dinleyip kendinle de daha çok ilgilenseydin. Seni asla unutmayacağım dostum.

