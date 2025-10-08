Roma’da yeni keşif: Kolezyum’un altında gizli tünel keşfedildi

Arkeologlar, Roma’nın simgesi Kolezyum’daki arenanın altında imparatorların gizlice kullandığı bir tünel keşfetti; tünelin İmparator Domitian döneminde güvenlik amacıyla inşa edildiği düşünülüyor

Roma’daki antik arena Kolezyum’un altında, imparatorların “özel geçiş” olarak kullandığı gizli bir tünel keşfedildi. Arkeologlar, bu geçidin gün yüzüne çıkarılmasıyla birlikte tarihi yapının çok daha karmaşık bir altyapıya sahip olduğunu gösteren yeni bir kanıt elde etmiş olduklarını açıkladı.

Tünel nereden başlıyor, nereye gidiyor?

Tünel, Kolezyum’un güney yönündeki imparator locasından başlayıp arenanın altına doğru uzanıyor. Yapının mevcut harabeleri arasında ilerleyen geçidin ulaşabildiği bölüm yaklaşık 55 metre. Ancak tünelin tam güzergâhı, antik dönemde yapılan kanalizasyon ve altyapı değişiklikleri nedeniyle tam olarak belirlenemiyor.

Dönem ve amaç: Domitian’ın güvenlik kaygısı mı?

Tünel, 1. yüzyılın sonlarına doğru, özellikle İmparator Domitian döneminde (MS 81-96) inşa edilmiş gibi görünüyor. Bu dönemde saray çevresi ile halk arasındaki gerilim ve imparatorun suikast korkusu sıkça dile getirilen bir sorun olarak biliniyor. Bu gizli geçidin, imparatorun arenaya çıkarken halk kalabalığıyla doğrudan temasını önlemek ve daha kontrollü bir giriş sağlamak üzere tasarlanmış olabileceği düşünülüyor.

Dekorasyon ve mimari izler

Tünelin duvar ve tavanına, zamanla silinmiş olsa da bazı sıva rölyef izleri kazınmış durumda. Bu rölyeflerde akrobatlar, vahşi hayvanlar ve Dionysos figürleri tasarlanmış olduğu düşünülüyor. Geçidin inşasında, 13 metrelik beton temel yapıların aşılması gerekmiş olup, mimarideki teknik beceri dikkat çekici bir örnek olarak görülüyor.

Törenle ziyarete açılıyor

Arkeologlar ve restorasyon ekipleri, tüneli konservasyon çalışmalarıyla restore ettiklerini açıkladı. Planlara göre bu gizli geçit, yakında ziyaretçilerin gezebileceği bir bölüm haline gelecek. Böylece Roma ziyaretçileri, kolezyumun “görünmeyen” yüzünü daha yakından inceleyebilecekler.

Gladyatör eğitim alanı mı, erken dönem Hristiyan yapı mı?

Araştırmacılar, tünelin sonunda gladyatörlerin sahne arkasına ulaşımını sağlayan bir bölümle ya da yakındaki antik bir mekanla bağlanıyor olabileceğini düşünüyor. Bazı rivayetler, bu geçidin erken dönem bir kilise ya da başka kutsal yapı ile de ilişkili olabileceğini ileri sürüyor. Fakat bu bağlantılar henüz arkeolojik kanıtlarla tam olarak desteklenmiş değil.

