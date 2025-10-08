Diyarbakır ‘Kültür Yolu Festivali’ne hazır: “50 bin ziyaretçi hedefliyoruz”

Diyarbakır’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11-19 Ekim’de Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 17’nci durağı olan ‘Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin dördüncüsü yapılacak.

Festivalde, 9 gün boyunca etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Farklı medeniyetlere beşiklik eden, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerif’i kabul edilen Ulu Camii, On gözlü Köprü ve Hasan Paşa Hanı gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgi gören Diyarbakır’da düzenlenecek olan festivalin heyecanını yaşıyor. Etkinlik için hazırlıklar sürüyor.

“Müzemize 50 bin ziyaretçi hedefliyoruz”

Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, geçen yıllarda festivalin en kalabalık etkinliklerinin Diyarbakır Müzesi’nde gerçekleştiğini söyledi. Gizligöl, geçen yıl 35 bin olan ziyaretçi sayısını bu yıl aşarak 50 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Kültür yolu festivali bu yıl 11 Ekim ile 19 Ekim arasında gerçekleşecek. Geçen yıllarda da festival en önemli ve en kalabalık etkinlikler İç Kale Müze Kompleksi’nde gerçekleşti. Festival kapsamında müzemizde yedi tane etkinliğimiz var. Etkinlikte kültür koruyucuları olarak adlandırdığımız çocuklara yönelik etkinlikler olacak. Saint George Kilisesi’nin de iki resim sergisi olacak. Arkeoloji binamızda da iki sergimiz var. Tematik sergi salonumuzda geçmişten günümüze oyuncak sergisi olacak.

Dokuz günlük etkinlik boyunca 50 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Geçen yıl 200 bin kişi müzemizi ziyaret etmişti. Bu yıl hedefimiz 300 bin ziyaretçidir. 2024 yılındaki festivalde müzemizdeki etkinliklere 35 bin kişi iştirak etmişti. Bu yılki etkinlikler hem hava durumu hem de turizm mevsimi olması nedeniyle sadece müzemizde 50 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz.”

