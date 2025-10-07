Yunanistan hangi medreseyi kapattı? Yunanda mütekabiliyet uygulaması ‘sıfır!’ Bartholomeos, Atina’da kulis faaliyetleri yapacak mı?

Türkiye Heybeliada Ruhban Okulunu kapattıktan hemen sonra Yunanistan da karşı atak olarak Rodos’taki son Türk okulu ‘Rodos Süleymaniye Medresesi’ni kapattı.

Rıza Yayladangel

1876 yılında yapılan Süleymaniye Medresesi, yüzde 80’i Türk çocuklarından oluşan nüfusu ile ilköğretim okulu işlevini sürdürmüş, 1972 yılına dek Türkçe eğitim vermeyi sürdürmüştü.

1972 yılında Yunan hükümetince gerekçesiz kapatılan Süleymaniye Medresesi, önce yıkılmak istendi..

Yunan hükümeti Süleymaniye Medresesi’nin altında bulunan eski St. Jean Kilisesi’nin ortaya çıkartılmasını amaç göstererek medresenin temelini kazmaya başlamış ve bu okulu kapatmıştı.

Bazı kaynaklarda Rodos Süleymaniye Medresesi hakkında şu görüşlere yer verilmektedir;

* “‘Rodos Süleymaniye Medresesi, Fethi Paşa’nın yaptırdığı Saat Kulesi’nin yakınındadır. Rodos’ta sürgünde bulunan Ahmed Midhat Efendi, Ebuziyya Tevfik Bey, adada eğitime olan desteğin ve öğrenci sayısının artması üzerine, Süleymaniye Rüştiyesi adıyla anılacak olan bu okulun açılmasını kararlaştırırlar.”

* “Mektep, cephanelik patlamasında yerle bir olan Sencuvan Camisi yerine ilk olarak 1856’da inşa ettirilir.”

* “1898’de meydana gelen bir depremle harap olan bina yıktırılarak, yerine bugünkü şekliyle yeniden inşa edilir.”

* “Kare planlı ve orta avlulu olan medrese, kırma çatılıdır.”

* “Medresede birer kütüphane de bulunmaktaydı.”

* “Rodosu işgal eden İtalyanlar, medresenin müdürü Ata Efendi’yi esir statüsüne koyarlar.”

* ” Ata Efendi, diğer esirlerle birlikte önce Roma’ya sonra Toronto’ya gönderilir…”

***

YUNANİSTAN ÖNCE RODOS SÜLEYMANİYE MEDRESESİNİ AÇMALI!

Rodos Süleymaniye Medresesi, 1972 yılında Yunan hükümeti tarafından gerekçesiz olarak kapatıldı.

Yunan Hükümeti öncelikle bir jest yapıp Rodos Süleymaniye Medresesini açmalıdır…

Bakalım, ekümenik olmak için yanıp tutuşan, esasen Eyüp Kaymakamlığımıza bağlı olan Fener Patriği Bartholomeos, Rodos Süleymaniye Medresesi’nin açılması için Atina’da kulis faaliyetleri yapacak mı?

Göreceğiz…

***

Mütekabiliyet mi?

Ayasofya Kebir Camii’ni yeniden kiliseye çevirmek ve İstanbul’u topraklarına katmak için rüyalar gören Yunanlılar için bu kavramın karşılığı zero yani sıfır!

