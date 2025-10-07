Papa 14. Leo ilk yurtdışı gezisini neden Türkiye’ye yapıyor?

Övgü Pınar Unvan

Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo’nun Kasım sonunda Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı. İznik Konsili’nin 1700 yıldönümü vesilesiyle organize edilen ziyaret, Papa’nın ilk yurtdışı gezisi olacak.

Vatikan tarafından 7 Ekim’de yapılan açıklamaya göre Papa 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de olacak.

Vatikan Şehir Devleti’nin lideri de olması nedeniyle Papa’nın ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile yapılacak.

Vatikan şimdilik seyahat programının detaylarını açıklamadı ancak “Bu seyahat, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü vesilesiyle İznik’e bir hac ziyaretini de içermektedir” dedi.

Öte yandan Papa’nın Ankara’da devlet temsilcileriyle, İstanbul’da da Fener Rum Patrikhanesi yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Temmuz 1967’de Türkiye’yi ziyaret eden ilk papa olan 6. Paul, İstanbul, Efes ve İzmir’e gitmişti.

Ardından 1979’da 2. Jean Paul, 2006’da 16. Benedikt ve 2014’te Francesco’nun ziyaretleri Kasım sonunda gerçekleşmişti.

Papa 14. Leo, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan 5. Katolik Kilisesi lideri olacak.

Papa Türkiye’nin ardından da 30 Kasım -2 Aralık tarihleri arasında Lübnan’a gidecek.

Bu seyahat, 1.4 milyar Katoliğin ruhani liderinin İtalya sınırları dışında yapacağı açıklanan ilk gezi.

Papaların ilk resmi seyahatleri, önem verdikleri konuların işareti olarak yorumlanıyor.

İznik Konsili neden önemli?

20 Mayıs 325 tarihinde İznik’te (o dönemki adıyla Nicea) yapılan toplantı, Hristiyan dünyasının ilk evrensel konsili olması nedeniyle özel bir öneme sahip.

Papa’nın elçileri ve Doğu kiliselerinden temsilciler de dahil yaklaşık 300 piskoposun katıldığı toplantıda İsa’nın tanrısallık vasfı başta olmak üzere Hristiyan inancı açısından kritik kararlar alındı.

Bu yıl yapılan 1700. yıldönümü etkinlikleri, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin ayrılığı sonrası birlik tartışmaları açısından önemli görülüyor.

Vatikan’ın resmi yayın organlarından Vatican News haber sitesi Katolik Kilisesi’nin 2025’te kutlanan kutsal yılına (jübile) denk gelmesi nedeniyle bu buluşmanın ayrıca anlam taşıdığını yazmıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Aya Sofya’daki Hz. İsa mozaiklerinden biri

İznik Konsili yıldönümü için Türkiye ziyareti, önceki Papa Francesco tarafından planlanmış ancak sağlığının bozulması ve 21 Nisan’da hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti.

Papa Francesco, diğer Hristiyan kiliseleri ile ilişkileri yakınlaştırmaya özel önem veriyordu.

2013-2025 yılları arasında papalık yapan Francesco döneminde Batı-Doğu kiliseleri arasındaki bin yıllık ayrılığın etkilerini onarmak için sembolik adımlar atılmıştı.

Francesco’nun 2013’te göreve başlama törenine katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu törene iştirak eden ilk patrik olmuştu.

Patrik Bartholomeos, geçen Ağustos’ta Vatikan medyasına verdiği söyleşide, “İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde bir dönüm noktasıydı” demiş ve yeni papanın planlama aşamasında olan İznik ziyareti için şu ifadeleri kullanmıştı:

“İlk yurt dışı seyahatinin Patrikhane’ye, Türkiye’ye, ve İznik’e olacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyoruz. Burada, ekümenik [evrensel] diyaloğu sürdürme konusundaki güçlü inancımızı ve kiliselerimizin küresel zorluklara olan bağlılığını birlikte göstereceğiz. Ziyaretini dört gözle bekliyoruz.”

‘Bölünmüşlük en derin yaralardan’

Yeni Papa 14. Leo da geçen ay İspanyolca yayımlanan bir söyleşi kitabında İznik Konsili’nden söz etmiş ve evrensel bağların önceliklerinden olacağını söylemişti.

Doğu ile Batı kiliseleri arasındaki bölünmeden önce İznik’te yapılan toplantının, evrensel bağları yenilemek için bir fırsat olmasını istediğini söyleyen Papa, bu nedenle de toplantıya yalnızca ev sahibi olan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un değil, diğer kiliselerinin temsilcilerinin de katılmasını istediğini açıklamıştı.

Gazeteci Elise Ann Allen’ın, bu yaklaşımını sorması üzerine Papa şunları söylemişti:

“Günümüz Kilise hayatındaki en derin yaralardan biri, Hristiyanlar olarak bölünmüş olmamızdır…

“Özellikle, bu yıl teşvik etmeye çalıştığım şeylerden biri, İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü. Papa Francesco İznik’e gitmeyi planlamıştı, ama sonra hastalandı, tarih iki kez ertelendi ve sonra yeni bir tarih bulmak zorunda kaldık.

“Bazıları başlangıçta Konstantinopolis Patriği Bartholomeos ve benim bir araya gelmemi öngörmüştü. Bense İznik’teki bu toplantının birçok farklı Hristiyan dininden veya Hristiyan cemaatinden Hristiyan liderleri davet etmek için ekümenik bir fırsat olmasını talep ettim. Çünkü İznik bir İnanç Bildirgesi’dir, farklı bölünmeler yaşanmadan önce hepimizin ortak bir inanç beyanında bulunabileceği anlardan biridir.”

