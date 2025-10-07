Ermenistan’da 2026 seçimine doğru: Koçaryan ve Tatoyan seçime girme hazırlığı yapıyor

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve eski İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, ayrı ayrı verdikleri mesajlarla 2026 parlamento seçimlerine katılma planlarını açıkladılar. Seçime girme hazırlığında olan başka isimler de var.

Koçaryan, 6 Ekim’de bir basın toplantısı düzenleyerek seçime girme hazırlığını açıkladı.

1998-2008 yılları arasında Ermenistan cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Koçaryan, ekibinin seçime katılım çerçevesini Ocak-Şubat 2026’da planlamaya başlayacağını belirtti.

Koçaryan, basın toplantısında Paşinyan hükümetini Azerbaycan ile müzakereler ve yakın zamanda imzalanan barış anlaşması nedeniyle eleştirdi, hükümetin yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele konusundaki tutumuna yönelik tenkitlerde bulundu ve Ermenistan’ın AB entegrasyonunun sadece bir “imitasyon” olduğunu söyledi.

Koçaryan , 2021 parlamento seçimlerinde de Paşinyan’ın başlıca rakibiydi. Bu seçimde Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi ezici bir zafer kazandı ve Koçaryan parlamentodaki sandalye hakkından feragat etti. Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı parlamentodaki ikinci büyük grup.

Koçaryan ve Paşinyan arasındaki gerginlik, 2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerine dayanıyor. O dönemde muhalif bir siyasetçi olan Paşinyan, seçim sonuçlarını protesto etmek için mitingler düzenlemişti. Protestocular kolluk kuvvetleriyle çatışmış ve 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Paşinyan 2008’de iktidara geldikten sonra , Mart 2008 olaylarıyla bağlantılı bir dava açıldı ve Koçaryan, “anayasal düzeni devirme” girişiminde bulunmakla suçlandı Ancak Ermenistan Anayasa Mahkemesi, eski cumhurbaşkanı hakkındaki suçlamaları düşürerek “anayasaya aykırı” buldu.

Tatoyan da seçimlere hazırlanıyor

Ermenistan’ın eski İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsman) Arman Tatoyan ise, Ermenistan’ın geleceğine dair vizyonunu özetleyen bir video mesajı yayınlayarak resmen siyaset sahnesine çıktı.

2016-2022 yılları arasında Ermenistan Ombudsmanı olarak görev yapan Tatoyan, sivil özgürlükler, hükümetin hesap verebilirliği ve hukukun üstünlüğü konularında, Başbakan Nikol Paşinyan’ı ve iktidardaki Sivil Sözleşme partisini sık sık eleştirdi.

Hükümeti tek bir siyasi partide güç toplamakla, denetim kurumlarını zayıflatmakla ve yargı bağımsızlığını baltalamakla suçladı.

Tatoyan ayrıca, hükümetin Azerbaycan’daki Ermeni tutuklulara yönelik tutumunu eleştirdi, kamusal eylemlerin tutukluların geri dönüşlerini engelleyeceği yönündeki açıklamaları “eylemsizlik bahanesi” olarak nitelendirdi.

Tatoyan, son siyasi açıklamasında siyasi ve toplumsal birliğin aciliyetini vurguladı, “Siyasete, insanları birleştirmek ve ülkeyi gerçek bir barış için ilerletmek amacıyla adım atıyorum.” dedi.

Tatoyan çatışmalarla bölünmüş değil, adaletle birleşmiş bir topluma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Bu tek kişilik bir yol değil,” diyen Tatoyan. “Bu yolda birlikte daha güçlü yürümek için birbirimizi desteklemeliyiz. Umutsuzluktan değil, umuttan birleşmeliyiz. Bunu yapabiliriz ve bu yüzden yapmalıyız” diye konuştu.

Seçime hazırlanan diğer isimler

Öte yandan eski Dağlık Karabağ Savunma Ordusu komutanı Samvel Babayan, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi eski Şefi ve “Vatan” partisi lideri Artur Vanetsyan ile siyasi iş birliği başlatıyor. Babayan, CivilNet’e verdiği röportajda, Vanetsyan’ın başbakan adayı olma ihtimalini de göz ardı etmediğini belirtti.

Babayan, “Vatan” partisinin aday gösterdiği şair-yayıncı Haçik Manukyan’ı, Eçmiadzin’deki yerel özyönetim seçimlerinde birlikte destekleyeceklerini belirtti. Babayan, bu seçimlerin sonuçlarının, 2026 parlamento seçimlerine katılım biçimlerini belirlemede belirleyici olacağını söyledi.

Babayan, “Bugün siyaset alanında gördüğüm tek genç Vanetsyan ve kendisini siyasi bir figür olarak kabul ettirmesine yardımcı olmaya hazırım,” dedi.

Vanetsyan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile iş birliği geçmişinin kendisini rahatsız edip etmediği sorusuna Babayan, “Vanetsyan’ı Serj Sarkisyan’a en yakın veya en uzak kişi olarak görmüyorum” yanıtını verdi. Babayan, üçüncü cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da dahil olmak üzere tüm eski liderlerin hatalarını eleştirdiğini, ancak bunun yeni siyasi ittifaklar için bir engel teşkil edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Babayan, başbakan adayı olma hevesinde olmadığını belirterek, “ulusal birlik adına ikinci, üçüncü, dördüncü planda yer alabileceğini” belirtti.

(OC Media, Zartonk Media, Civilnet)

