Erdoğan davet etti: Papa 14’üncü Leo’nun ilk dış ziyareti Türkiye’ye

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, ilk dış resmi ziyaretini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dini makamların daveti üzerine 27-30 Kasım’da Türkiye’ye yapacak. Papa, ziyaret sırasında Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı vesilesiyle İznik’e de gidecek.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dini makamların daveti üzerine 27-30 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Papa’nın ilk dış resmi ziyareti sırasında Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı vesilesiyle İznik’e de gideceği paylaşıldı.

Papa 14’üncü Leo, Türkiye’yi ziyaret edecek beşinci Papa olacak.

Türkiye’yi daha önce 2014’te Papa Franciscus, 2006’da Papa 16’ncı Benediktus, 1979’da Papa 2’nci Ioannes Paulus, 1967’de de Papa 6’ncı Paulus ziyaret etmişti.

Papa’nın Türkiye ziyareti ilk olarak, 21 Nisan’da yaşamını yitiren önceki bir önceki Papa Franciscus’un Haziran 2024’teki açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Papa Franciscus, Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’nin 2025’te 1700’üncü yılı olması dolayısıyla Türkiye’ye gitmek istediğini söylemişti. Vefatının ardından 8 Mayıs’ta seçilen Papa 14’üncü Leo, 12 Mayıs’ta gazetecilerle selefinin İznik’e gitmeyi istediğini hatırlatması üzerine, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz” demişti.

Papa, Türkiye’nin ardından 30 Kasım ve 2 Aralık’ta Lübnan’ı ziyaret edecek.

Agos