ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԷՆ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ՄԵՐ ՆՈՐԱՀԱՍ ՍԵՐՈՒՆԴԻ ՀԱՄԱՐ

Մեր մայրենին ինչպէ՞ս սիրցնել նորահաս սերունդին, ինչպիսի՞ քայլերով զարգացնել հայախօսութիւնը կամ ի՞նչ ընել անոնց բառամթերքը հարստացնելու համար։ Ասոնք վերջին քանի մը տարիներու ամենակարեւոր հրամայականներն են, որովհետեւ առանց անդրադառնալու կը զիջանինք մայրենի լեզուն պահպանելու մեր դիրքերէն ու լուրջ քայլերու պէտք ունինք մեր գեղեցիկ լեզուն տղոց սիրցնելու համար։ Ուրկէ՞ սկսիլ…։ Հարկաւ ընտանեկան յարկերէն, բայց եթէ հոն ծնողքը հայախօս չէ, պատասխանատուութիւնը կ’երթայ կրթական հաստատութիւններուն եւ նախ եւ առաջ մանկապարտէզներուն ու նախակրթարաններուն։ Պէտք ունինք ակնահաճոյ եւ արդիական մանկական գիրքերու, ընթերցանութեան առընթեր անոնց երեւակայութիւնը եւս զարգացնելու նպատակով։ Տրուած ըլլալով որ մայրենի լեզուով մանկական գիրքերն ու հրատարակութիւնները լոյս կը տեսնեն միայն Ուսուցչաց Հիմնարկի եւ «Արաս» հրատարակչատան միջոցաւ, ա՛յս երկուքէն կը սպասենք կարեւոր բացը լրացնելու պատասխանատուութիւնը։ Կ’ուրախանանք երբ մանկական դպրոցական գրականութիւն լոյս կը տեսնէ, տեղ գրաւելով տղոց գրասեղաններուն վրայ։
Անցեալ տարի խումբ մը նուիրեալ ուսուցչուհիներ ուսողութեան դասի համար հայերէնով օգնական գիրքեր պատրաստած էին, իսկ Ուսուցչաց Հիմնարկն ալ ստանձնած էր տպագրութեան գործը։ Այս տարի եւս գովելի նոր նախաձեռնութիւններ կան։
Երէկ, 6 Հոկտեմբերի կէսօրէ ետք, Ուսուցչաց Հիմնարկի վարչութեան անդամուհի, Օրթագիւղի Թարգմանչաց վարժարանի երկարամեայ նախկին տնօրէնուհի Տիկին Մարի Նալճըի առաջնորդութեամբ մեզի այցելեցին երեք կրթական մշակներ՝ Պէզճեան Մայր վարժարանի տնօրէնուհի Գլոտիա Ալթըփարմաք- Տէմիր, մանկագիր Դալար Նալճը եւ Էսաեան վարժարանի մանկապարտիզպանուհիներէն Սիպիլ Աւագօղլու։ Երեքն ալ հեղինակած էին հրատարակութիւններ, որոնք լոյս տեսած են Ուսուցչաց Հիմնարկի նիւթական աջակցութեամբ եւ յառաջիկայ օրերուն անվճար պիտի բաժնուին մեր բոլոր վարժարաններու մանկապարտէզներուն եւ նախակրթարաններուն։
Գլոտիա Ալթըփարմաք-Տէմիր գունաւոր գեղեցիկ նկարազարդումներով եւ էջադրութեամբ պատրաստած է հոյամողէզներու նուիրուած գրքոյկ մը, ուր ամենայն մանրամասնութեամբ ներկայացուած է անոնց «աշխարհը»։ Ան միայն տեղեկութիւններով չէ գոհացած, մաքուր հայերէնով տղոց բացատրած է տարբեր հոյամողէզներու մարմնային կառուցուածքը, կցելով համապատասխան նկարազարդումները։ Կան նաեւ վարժութիւններ, փակցնելիքներ, որոնց շնորհիւ կարելի է որոշել թէ աշակերտը որքանո՞վ ըմբռնած է նիւթը, ի՞նչ բառեր սորված է, եւայլն։ Վերջաւորութեան «մոնոփոլի» խաղի օրինակով պատրաստուած է «հոյափոլի»ն, համապատասխան քարտերով ու նիշերու մասին բացատրութիւններով։ Այս գրքոյկի մեկենասութիւնը ստանձնած է Վարչութեան Ատենապետ Սարգիս Քիւլէկէչ, զայն ձօնելով իր միակ թոռնուհիի՝ Երանուհի Շէշէթեանի ուսումնական յաջողութիւններուն։
Երկրորդ հրատարակութեան՝ «Նուէրի ծրար մը եւ պարիկ մը» պատմուածքի հեղինակն է մանկագիր Դալար Նալճը։ Այս գիրքը եւս շատ գեղեցիկ նկարազարդումներ ունի եւ կը փորձէ փարատել ակռաները շարժելու կամ ակռայի իյնալու մասին մտավախութիւններն ու հետաքրքրութիւնները, այդ բոլոր իրականացնելով «ակռայի պարիկ»ի շնորհիւ։ Կ’արժէ կարդալ եւ տեսնել թէ Նոր Տարուայ գիշեր մը ինչպիսի՞ փորձութիւններ կ’ապրի ընտանիք մը, երբ յանկարծ կ’իյնայ ամենակրտսեր անդամի ակռան։ Այս պատմուածքի հրատարակութեան մեկենասներն են Տօքթ. Մարիա եւ Տօքթ. Սուրէն Պօղոսեան։ Անոնք այս կերպով իրենց յարգանքի տուրքը կը մատուցանեն ազգային բարերար, Ուսուցչաց Հիմնարկի երկարամեայ Ատենադպիր Ողբ. Արամ Գամպուրեանի, որ իր կարգին, իր ողջութեան բազմաթիւ գիրքերու մեկենաս հանդիսացած էր, իսկ հիմա ահաւասի՛կ հրատարակութիւն մը կը ձօնուէր իր քաղցր յիշատակին։
Երրորդ հրատարակութիւնը մանկական «սուտօքու» է, պատրաստուած է մանկապարտիզպանուհի Սիպիլ Աւագօղլուի կողմէ։ Տուփին մէջ կան 20 խաղաքարտ, 120 փոքր քարտեր եւ պարկ մը։ Նախատեսուած է տղաքը մտածումի մղելու, կենդանիները եւ իրերը ճանչնալու, ճիշդ լուծումներ գտնելու համար։
Կը շնորհաւորենք բոլոր հեղինակները եւ Ուսուցչաց Հիմնարկի վարչութիւնը։
