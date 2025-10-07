Շուշիից բերված հողը՝ Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ համալիրի հիմքում

Հատիս լեռան գագաթին մեկնարկած Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ համալիրի կառուցման պատմական նախաձեռնությանը մասնակցելու պատրաստակամություն են հայտնել «Հայաստան – Արցախ» համահայկական երիտասարդական միության անդամները, Արցախցի ընտանիքներ, ինչպես նաև մեր երկրի և տարածաշրջանի ամենաբարդ ճանապարհներն անցած վարորդները՝ իրենց ամենագնացներով։
Արցախից տեղահանված, բազմաթիվ փորձությունների միջով անցած երիտասարդները հավատում են, որ Շուշիից բերված հողը, որը տեղադրվել է համալիրի հիմքում, կդառնա պատմական արդարությունը վերականգնելու նոր հույսի խորհրդանշական սկիզբը։
Գագիկ Ծառուկյան
https://verelq.am/hy/node/165307?fbclid=IwY2xjawNSaiNleHRuA2FlbQIxMQABHu79drPgb4MY0vlQ15OxG9crJGN0RWQXCM9c92SfvXGu8xiug116pS2ZemkL_aem_WMTG1Fz4WZllGU2-iqaEqw
