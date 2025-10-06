Van Barosu’ndan ‘Beyaz Toros’lu tişörtlere suç duyurusu: Satışlar durduruldu

Online olarak satışa çıkarılan “Beyaz Toros” ve “Bozkurt işareti” ile birlikte “On yedi bin kişi bir beyaz torosa nasıl sığar?” yazılı tişörtlere ilişkin Van Barosu, ilgili firma ve Trendyol hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro, tişörtlerin satışlarının durdurulduğunu duyurdu.

Ötüken Online adlı bir satıcı tarafından, “Toros severlere özel” başlığı ile satışa sokulan tişörtler üzerinde “Beyaz Toros” ve “Bozkurt işareti” ile birlikte, “On yedi bin kişi bir beyaz torosa nasıl sığar?” yazısının yer alması dijital medyada tepki topladı.



İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, Trendyol ve hepsiburada.com gibi online satış yapan sitelerde, “Beyaz Toros” baskılı tişörtlerin satışa çıkarılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.



İHD’nin açıklaması şöyle:



“Beyaz Toros, faili meçhul cinayetlerin ve gözaltında kaybedilenlerin simgesidir -Pazarlanamaz!



Trendyol’da ‘Ötüken Online’ adlı üretici tarafından satılan ‘Beyaz Toros’ baskılı tişört, 1990’lı yıllarda işlenen zorla kaybetmelerin ve faili meçhul cinayetlerin simgesi olan bir aracı ticari bir ürüne dönüştürmektedir.



Bu tür ürünler, binlerce insanın acısını ticarileştirmekte, insanlık suçlarını meşrulaştırmakta ve toplumsal hafızayı tahrip etmektedir.



‘Beyaz Toros’, gözaltında kaybetmelerin, faili meçhul cinayetlerin, devlet şiddetinin ve cezasızlığın simgesidir; modanın ya da mizahın konusu yapılamaz.



Bu simgeyi ticari bir ürün haline getirmek; yalnızca geçmişte yaşanan ağır insanlık suçlarını hafife almak değil, aynı zamanda bu suçları ve faillerini meşrulaştırmak anlamına gelmektedir. Bu durum, Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesinde düzenlenen ‘suçu ve suçluyu övme yasağı’ ile de bağdaşmamaktadır.



Bu nedenle İnsan Hakları Derneği olarak:



• Trendyol’u ve ilgili üretici firmayı bu ürünü derhal satıştan kaldırmaya,

• Yakınlarını kaybeden ailelerden ve kamuoyundan açıkça özür dilemeye,

• İnsan hakları ve etik değerlere aykırı içeriklerin satışına karşı etkin denetim mekanizmaları kurmaya çağırıyoruz.”

“Beyaz Toros” baskılı ürünlerin satışa sunulması üzerine yaptığımız suç duyurusunun ardından, Trendyol yetkilileri tarafımıza ulaşarak söz konusu ürünün satışının derhal engellendiğini bildirmiştir. https://t.co/PYP7yfMG6V — Av. Sinan ÖZARAZ (@avsoz) October 6, 2025

Van Barosu’ndan suç duyurusu

Van Barosu da, “Beyaz Toros” baskılı ürünlerin satışa sunulmasında sorumluluğu bulunan Trendyol platformu ve ilgili firma hakkında, “Suçu ve suçluyu övme”, “nefret ve ayrımcılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından X platformundaki sayfasından suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.Suç duyurusu ardından, tişört satışlarının durdurulduğu paylaşıldı. Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz, X hesabından yaptığı paylaşım ile, “Trendyol yetkilileri tarafımıza ulaşarak söz konusu ürünün satışının derhal engellendiğini bildirmiştir” bilgisini verdi.

