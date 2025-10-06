Suriye hükümeti Süryani, Ermeni, Ezidi ve Kürtlerin bayramını yok saydı

Suriye Geçiş Hükümeti’nin, resmi tatillerle ilgili kararnamesinden Süryanilerin Akitu Bayramı kaldırıldı, Kürtler ile Ezidilerin bayramı ise görülmedi. Tüm Hıristiyan topluluklar, 25 Aralık’ta kutlanan Noel bayramına indirgenirken, Ermenilerin 6 Ocak’ta kutladığı Noel’e ise yer verilmedi. Süryani Kültür Derneği, hükümete listede revizyona gidilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Geçiş Hükümeti, 2025 tarihli ve 188 sayılı resmi tatil ve anma günleri kararnamesi yayınladı. Geçiş Hükümeti Başkanı Ahmed el-Şara, ülkede uygulanacak yeni resmi tatil listesini onayladı.

Listeden, Süryani (Asuri Arami-Keldani) halkının binlerce yıldır 1 Nisan’da kutladığı, yeni yılı, baharın gelişi, bereketi ve dirilişi sembolize eden Akitu Bayramı kaldırıldı, Kürtlerin Newroz’u ve Ezidilerin Kırmızı Çarşamba’sı da yer almadı.

Kararnamede, Newroz bayramı olan 21 Mart tarihi, eski Baas rejimi gibi Anneler Günü olarak ilan edildi.

Ermenilerin Noel’i listede yok

Duyurulan resmi tatil listesinde, hem İslam alemi hem de Hıristiyan toplulukların bayramlarını kapsayan çeşitli dini ve milli günler yer alırken, tüm Hıristiyan topluluk ve mezhepler, 25 Aralık’ta kutlanan Noel bayramına indirgendi. Noel’i 6 Ocak’ta kutlayan Ermenilerin bayramı ise listede bulunmuyor.

Akitu Bayramı’nın listeden çıkarılması, Süryani aktivistler ve kültürel kuruluşlar tarafından tepki topladı. Karar, Süryanilerin onlarca yıldır maruz kaldığı kültürel dışlanmanın devamı olarak değerlendirildi.

“Akitu’yu yok saymak eşit vatandaşlık söylemleriyle çelişir”

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Komisyonu Eşbaşkan Yardımcısı Robel Bahho, bu eksikliğin Suriye’nin en eski yerli halklarından olan Süryanilere yönelik dışlama politikasını sürdürdüğünü dile getirdi. Bahho, “Akitu sadece yerel ya da dini bir tatil değildir, Bethnahrin (Mezopotamya) köklerine bağlı, Suriye kimliğinin medeniyetsel bir sembolüdür. Akitu’yu yok saymak, hükümetin eşit vatandaşlık ve çoğulculuk söylemleriyle çelişir” açıklamasını yaptı.

Süryani Kültür Derneği de yaptığı açıklamada, Akitu’yu dini sınırları aşan, yedi binden yıldan fazla tarihî bir ortak miras olarak tanımladı. Dernek açıklamasında, “Akitu’nun dışlanması, yerli ulusal bileşenlerden olan bir topluluğun kimliğinin sayılmaması ve Suriye’nin kolektif belleğinin önemli bir parçasının gözardı edilmesi demektir” sözleri kullanıldı.

Revizon çağrısı

Dernek, Suriye Geçiş Hükümeti’ne, listede revizyona gidilmesi ve Akitu’nun eklenmesi çağrısında bulunurken, bu adımın gerçek bir çeşitliliğe ve eşit vatandaşlığa inanıldığına dair bir işaret olacağını vurguladı.

Listeye yapılan yoğun eleştiriler arasında Akitu, Newroz, Kırmızı Çarşamba ve Şehitler Günü’nü listeye ekleme çağrısı yapılıyor.

Kaynak: SyriacPress

Agos