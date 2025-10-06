Sivrihisar Belediyesi, Tarihi Ermeni Hamamı’nı restore edecek

Sivrihisar Belediyesi, ilçede uzun zamandır atıl durumda bulunan, halk arasında “Gavur Hamamı” olarak bilinen Tarihi Ermeni Hamamı’nda restorasyon çalışmaları gerçekleştirecek.

Sivrihisar Belediyesi tarafından ihaleleri gerçekleştirilen Ermeni Hamamı (Gavur Hamamı)’na yeniden hayat vermek için restorasyon çalışmaları başlıyor. Çalışmalar öncesinde Belediye Başkanı Habil Dökmeci yetkililerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dökmeci, “1800’lü yıllarda Osmanlı zamanında yapılmış, Ermeni eseri olan ve halk arasında Gavur Hamamı olarak bilinen yerdeyiz. İhalesi tamamlanmış ve önümüzdeki günlerde yapım aşamasına başlayacak olan bu eserimizi de söz verdiğimiz gibi Sivrihisar’lı hemşehrilerimizle yakın zamanda buluşturacağız. Daha önceki tarihlerde de söylediğimiz gibi Sivrihisar’ki eserlerimizi gün yüzüne çıkarmaya ve büyüklerimizin hayal edipte yapamadığı tüm tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda da tüm birimlerimizle birlikte ilçemiz için çalışmaya sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.(ANKA)

