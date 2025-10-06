Satranç ve sinema dünyasının tanınan ismiydi: Zaven Çiğdemoğlu hayatını kaybetti

Satranç ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Zaven Çiğdemoğlu hayatını kaybetti. Çiğdemoğlu için 7 Ekim Salı Günü saat 12.00’de Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Satranç turnuvalarında dereceler alan Zaven Çiğdemoğlu, sinema ve reklam sektörünün de içindeydi.

Çiğdemoğlu uzun süre Sinan Çetin’in Plato Film şirketinde çalışmış, reklam filmlerinde görev almış ayrıca bazı reklam filmi, film ve dizilerde de oynamıştı. Çiğdemoğlu Çetin’in “Propaganda” fiminde de rol almıştı.

Çiğdemoğlu satrançta 1979 Türkiye Gençler Şampiyonası’nda üçüncü olmuştu.

1960 yılında doğan Çiğdemoğlu Bezezyan’da ilkokulu, Mıhitaryan’da orta ve liseyi bitirmiş, bir süre Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumuştu. Çiğdemoğlu Esayan Derneği’nden folklor ve koro çalışmaları içinde de olmuştu.

