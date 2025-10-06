Ruhban Okulu muamması: Yeniden açılıyor ama öğrenci yok

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Fener Rum Patrikhanesi’nin yeniden açılması için yıllardır girişimlerde bulunduğu Heybeliada Ruhban Okulu’nun, 2025-2026 eğitim döneminde hiç öğrenci kaydı alamadığı ortaya çıktı.

Milli Gazete’nin haberine göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Rum okullarında öğrenci sayısı 300’ün altına düşmüş durumda. Buna rağmen Patrikhane’nin Ruhban Okulu’nun açılması için sürdürdüğü kampanyalar, ‘okulun kimler için açılmak istendiği’ sorusunu gündeme getirdi.

Haberde, Türkiye’de yaşayan Rum vatandaşlarının eğitim ihtiyacının böyle bir okulu gerektirmediği, Patrikhane’nin asıl amacının uluslararası düzeyde dini-siyasi bir merkez haline gelmek olduğu vurgulanıyor.

Gazete, okulun Türkiye dışından getirilecek öğrencilerle doldurulmasının planlandığını yazarak, “modern Rum okulları dahi öğrenci bulamazken papaz yetiştirme okulunun açılmak istenmesi” eleştirisini yöneltiyor.



