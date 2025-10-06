Papa Leo, Francis’in ‘Vatikan Bankası’ kararını geri çekti

Papa Leo, Papa Francis’in bazı tartışmalı mali kararlarını düzeltmeye başladı. Pazartesi günü, Vatikan Bankası’ndaki mali gücü tekelleştiren bir yasayı iptal etti.

Papa Leo, 2022 yılında kabul edilen ve Kutsal Makam’ın varlıklarının yönetiminin “sadece Dini İşler Enstitüsü’ne (IOR) ait olduğunu” belirten yasayı yürürlükten kaldırdı.

Papa Leo, ilk kararnamesiyle pazartesi günü yeni bir yasa yayımladı. Buna göre Kutsal Makam genellikle IOR’u kullanacak, fakat yatırım komitesi “daha verimli veya uygun” bulması halinde diğer ülkelerdeki bankalardan da yararlanabilecek.

Bu yasa, Papa Leo’nun Francis’in tartışmalı kararlarını düzeltmeye başladığını ve Vatikan’daki güç dengelerini yeniden kurduğunu gösteriyor. Francis ise genellikle IOR’un tavsiyelerine güveniyordu.

2022 tarihli yasa, Vatikan’daki birçok kişiyi şaşırttı; çünkü Kutsal Makam’ın kuruluş anayasasına aykırı görünüyordu. Anayasaya göre, Varlık ve Mülk Yönetimi Ofisi (APSA), Vatikan’ın gayrimenkul ve finansal varlıklarını yönetmekle sorumlu.

Vatikan yetkililerine göre, Francis de sorunun farkındaydı ve düzeltmeyi planlıyordu; ancak Nisan ayında hayatını kaybettiği için bunu gerçekleştiremedi.

Papa Leo, Francis’in bazı kararlarıyla ilgili son iki hafta içinde ikinci önemli adımı attı. 27 Eylül’de Papa Leo, Devlet Sekreterliği’ndeki üst düzey bir yöneticiyi görevden alarak Paris’e UNESCO nezdinde Vatikan Büyükelçisi olarak gönderdi.

Roberto Campisi, Francis’e yakın bir isimdi ve Kutsal Makam’ın maddi sıkıntılarını gidermek için kurulan yeni bağış toplama komisyonunun başkanı olarak atanmıştı.

Komisyonun tüzüğü ve üyeleri Francis hastanedeyken açıklanmıştı. Üyeler bağış toplama alanında deneyimi olmayan İtalyanlardan oluşuyordu.

Deneyimli isimlerin olmaması ve Amerika’dan kimsenin yer almayışı, komisyonun güvenilirliği konusunda soru işaretleri yarattı. Oysa Amerikalılar, Kutsal Makam’a en çok bağış yapanlardan biri olmalarına rağmen şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda yüksek beklentilere sahipti; ancak Vatikan bu beklentileri her zaman karşılayamıyordu.

Campisi’nin görevden alınması, Papa Leo’nun komisyonu yeniden yapılandırmayı ve komisyona, başlıca bağışçılar nezdinde daha fazla saygınlık ve güven kazandıracak yeni üyeler atamayı planladığını gösteriyor.

Yeni yasa, Papa Leo’nun ABD merkezli önemli bir Katolik hayır kuruluşu olan Knights of Columbus ile görüşme yaptığı gün açıklandı. Papa Leo, konuşmasında katılımcılara son hayır projesi için teşekkür etti.

Pazartesi günü, Vatikan’da uzun süredir devam eden mali davada da önemli bir gelişme yaşandı. Davada bir kardinal zimmete para geçirme gibi suçlardan mahkum edilmişti. Francis, davayı mali reform konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak görüyordu. Fakat dava, usul hataları ve sanıkların temel haklarının mutlak monarşi ortamında yeterince korunmaması nedeniyle gölgelenmişti.

Dava şu anda temyiz aşamasında ve Vatikan savcıları, temyiz başvurularında yaptıkları temel usul hatasını düzeltmeye çalışıyor; ayrıca başvurunun kabul edilemez bulunmasının ardından yeni bir hata daha yapıldığı görülüyor.

Pazartesi günü, temyiz mahkemesi davayı 3 Şubat’a erteledi. Bu süre, Vatikan yüksek mahkemesinin savcıların talepleri üzerinde karar vermesi için zaman sağlayacak. Yüksek mahkeme, hukuki geçmişi olmayan dört Francis yanlısı kardinalden oluşuyor.

