İtalya’dan Türk arkeologlarla işbirliği: 16. Arkeoloji Sempozyumu İstanbul’da düzenlendi

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen bu buluşmada, tarihi mirasa katkı sunmak için Türk kurumlarıyla işbirliği içinde çalışan İtalyan ekipler önemli arkeolojik alanlarda gerçekleştirdikleri kazıları, keşif süreçlerini, buluntuları ve hedeflerini anlattılar.

İtalya’nın eğitim, araştırma ve kazılar konusunda Türkiye’deki arkeolojik çalışmalara katkılarına odaklanan 16. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 4 Ekim 2025’te tarih ve arkeoloji meraklılarını ANAMED’de bir araya getirdi.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun ve İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin girişimleriyle, Ankara İtalyan Büyükelçiliğihimayesinde düzenlenen sempozyum, bu yıl Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) işbirliği ile Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşti.

Türk topraklarına dağılmış muazzam bir miras üzerinde Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışan İtalyan arkeologlara, sahada yürütülen çalışmaların sonuçlarını karşılaştırma olanağı sağlayan etkinlik, bu yıl “Anadolu’da Araştırma ve Arkeolojik Mirasın Değerlendirilmesi Arasında Kültürel Etkileşim Olguları ve Süreçleri” ana başlığıyla düzenlendi.

Uluslararası bilim, akademi ve kültür dünyası tarafından geniş çapta tanınan buluşmada Arslantepe, Hierapolis, Karkamış, Kültepe, Uşaklı Höyük, Porsuk-Zeyve Höyük, Hattuşa, Tripolis ve Tokalı Kilisesi gibi önemli arkeolojik alanlarda faaliyet gösteren arkeologlar konuşmacı yer alarak çalışmalarının sonuçlarını ve alandaki en son keşifleri katılımcılarla paylaştı.

İki ülke arasındaki kültürel diplomasi açısından büyük öneme sahip olan 16. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo, Türkiye Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Hatice Oya Tunga Çağlı, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Maria Tripodi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Şube Müdürü Nihal Metin, ANAMED Direktörü Chris Roosevelt gibi siyasi, diplomatik ve akademik yetkililerin ve akademisyenlerin katılımıyla 3 Ekim akşamı Venedik Sarayı’nda özel bir açılış davetiyle başladı.

Sempozyumun akademik oturumları ise 4 Ekim Cumartesi günü herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak ANAMED’de gerçekleşti. Gün boyu süren oturumların prehistorya ve prohistorya dönemlerine odaklanan ilk bölümünün moderatörlüğünü Koç Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Çiğdem Maner; klasik ve Bizans dönemlerine odaklanan ikinci bölümün moderatörlüğünü ise MSGSÜ’den Prof. Günder Varinlioğlu üstlendi. Anacleto D’Agostino da Yozgat’ta devam eden Uşaklı Höyük Kazısı hakkında uzmanlık dersi verdi.

Konuşmaların İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirildiği 16. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda paylaşılan bulgular, önümüzdeki günlerde ayrıca kitap haline getirilecek ve sempozyumun kaydı da İtalyan Kültür Merkezi’nin YouTube sayfasında yayınlanacak.

Euronews