Heybeliada ruhban okulu neden açılamaz? Emekli büyükelçiden önemli tespitler: “Ruhban okulu Lozan’a ve Anayasaya aykırı!”

Heybeliada Ruhban Okulu’nun (HRO) yeniden açılması tartışmaları konusunda sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulunan Emekli Büyükelçi Uğur Ergun, “Mevzuatımıza göre kamu düzeni ile ilgili bazı alanlarda özel yüksek okullar açılamıyor. Örneğin, askeri, polisiye, dinsel alanlarda… HRO için bu kısıtlamanın ortadan kaldırılması Müslüman din adamları yetiştirmek üzere özel okullar açılması için de emsal oluşturur” ifadelerini kullandı.

Bir başka tanımlama ile ‘casus yetiştiren okul’ olarak da bilinen Heybeliada Ruhban Okulu bugünlerde yine gündemde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, Beyaz Saray’da Trump’la görüşmesinde de ağırlık olarak konuşuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bir süredir Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili bazı çalışmalar yaptığı biliniyor.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in bir süre önce Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret ettiği, temaslarda bulunduğu, bilgi aldığı biliniyor.

“Mevzuatımıza göre kamu düzeni ile ilgili bazı alanlarda özel yüksek okullar açılamıyor. Örneğin, askeri, polisiye, dinsel alanlarda… HRO için bu kısıtlamanın ortadan kaldırılması Müslüman din adamları yetiştirmek üzere özel okullar açılması için de emsal oluşturur.”

“Günümüzde Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks insan sayısı 3 bin civarındadır ve bu nüfusun büyük çoğunluğu yaşlı insanlardan oluşmaktadır. Bundan 30 yıl önce yeterli Rum öğrenci bulunamadığı için adadaki son Rum okulunun bile kapatılması zorunda kalınmıştır. Bu durumda, günümüzde ülkemizde Rum Ortodoks din eğitimi görebilecek öğrenci bulmak doğal olarak mümkün değildir. HRO açıldığı takdirde öğrenci yurtdışından gelecektir.”

“HRO’nun açılması konusunun özünde Patrikhanenin bugünkü durumu yeralmaktadır. Mevzuata göre patrik ve patrikhanenin Sinod üyelerinin Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ülkemizdeki Rum vatandaşlarımızın sayısının tükenmekte olduğu göz önüne alındığında HRO’nun açılması bu konudaki zorluğun aşılması yönünde bir çare olarak görülmektedir.”

“Normalde, Heybeliada’da böyle bir okulun açılmasının günümüzde akılcı bir izahı olamaz. Öncelikle, Heybeliada eskisi gibi değildir, ada tipik bir Müslüman Türk adasına dönüşmüştür ve HRO için eski ruhani atmosfer artık mevcut değildir.”

“İstanbul’da artık pek cemaati kalmayan patrikhanenin önümüzdeki yıllarda doğal ömrünü tamamlaması beklenebilir. Bunu önleyecek tedavi için tek bir seçenek vardır: Türkiye’nin patrik ve Sinod üyeleri için TC vatandaşı olmaları koşulunu kaldırması. İşte, HRO üzerinde Washington’da önemle durulmasının özü bu. Burada yabancı öğrenciler Patrik ve Sinod üyeleri olmak üzere yetiştirilecekler. HRO’nun açılması ilk adımdır. Asıl istenilecek olan yabancı uyruklu patrik…”

Uğur Ergun’a göre, Heybeliada Ruhban Okulu, ‘Ekümenik Patrikhane’fikriyle birleşince Lozan’a, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na ve Anayasaya da aykırı.

Emekli Büyükelçi Uğur Ergun’un, “Bir Başkadır Diplomatların Dünyası”adlı kitapta bir görüşünü de bu vesileyle aktarmış olalım;

“Fener Patrikhanesi’nin statüsünü ayrıntılarıyla çok az kişi bilir. Ortodoks aleminde tarih boyunca birden başka patrikhane kurulmuştur. Örneğin, İstanbul Fener, Moskova, Şam, Kudüs, Antakya Patrikhaneleri…”

