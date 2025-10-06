Ezidilerin Cema Bayramı kutlu olsun

Ezidilerin, Cema Bayramı bugün başladı ve dini bayram yedi gün sürecek. Duaların ve semah törenlerinin yapılacağı kutlamalarda türbeler de ziyaret edilecek.

Ezidilerin önemli dini bayramlarından Cema Bayramı (Toplanma Bayramı), bugün başladı ve yedi gün sürecek. Eziridler, bu yedi gün boyunca Laleş Tapınağı’nda birçok dini tören düzenleyecek ve dünyanın farklı yerlerinden kutsal mekâna gelecekler.

Ezidi inancına göre her Ezidi, yaşamında en az bir kez Laleş’teki kutsal “Sefî Mor” kaynağının suyuyla yıkanmalıdır. Ülkesi dışında yaşayanlar da her yıl Laleş’e dönerek bu suyla arınma geleneğini sürdürüyor. Ayrıca, IŞİD saldırılarından kurtarılanlar da “Tanrı günahlarını bağışlasın” inancıyla bu suyla yıkanır.

Bayramın ilk günü akşam duaları ve dini semah törenleriyle başlar.

İkinci gün, Laleş’teki tüm türbeler ziyaret edilir.

Üçüncü ve dördüncü günlerde bu törenler tekrarlanır.

Beşinci gün “Yedi Melek” anlamına gelen “Yedi Peri Töreni” yapılır. Bu törende yedi genç kız, gökyüzündeki yedi meleği temsilen beyaz elbiseler giyer.

Altıncı gün “Qebagh” adı verilen kurban törenidir, bir kurban kesilir, eti kutsal sayılır ve bayram yemeği olarak sunulur.

Yedinci gün ise “Berberswar” töreniyle bayramın tamamlandığı ilan edilir.

IŞİD’in Şengal’e saldırısından sonra Ezidi Ruhani Meclisi dört yıl boyunca bu bayramı kutlamadı. İlk kez kutlamalar 2018’de yeniden düzenlendi ve o tarihten bu yana her yıl yapılmaya devam ediyor.

Cema Bayramı nedeniyle Kürdistan Bölgesi liderleri Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani kutlama mesajı yayımlayarak, Ezidi toplumunun haklarının korunmasına ve barış içinde bir arada yaşamın sürdürülmesine vurgu yaptılar.

(Kaynak: Rudaw)

Agos