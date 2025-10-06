Aylin Kuryel ve Raşel Meseri’nin belgeseli “Şehir ve Mesih” 9 Ekim’de Ayvalık’ta

Aylin Kuryel ve Raşel Meseri’nin yönettiği, Sabetay Sevi’nin evini merkeze alan Şehir ve Mesihbelgeseli Mercanev Film Günleri kapsamında 9 Ekim Perşembe günü Ayvalık’ta, Savoli’de gösterilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Mercanev Film Günleri, 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştirilecek. 17 Eylül 2025’te Ömercan Şamlı anısına açılan Mercanev tarafından düzenlenen Mercanev Film Günleri, yeni bir solukla yola çıkıyor. Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren video aktivist-fotoğrafçı Ömercan Şamlı anısına yapılacak film günlerinde, beş ayrı mekanda belgesel ve kısa film gösterimleri olacak.

Toplamda 11 film Ayvalık bulunan Mercanev, 19 Ayvalık, Frans Bistro, Atölye Ayvada ve Savoli’de gösterilecek.

Etkinlikte;

Bahar Bektaş’ın Sürgün Asla Bitmez,

Nagehan Uskan’ın Sweet Home Adana,

Efe Can Yıldız’ın Recce,

Aybüke Avcı’nın Domates Biber Depresyon,

Asya Leman ve Sumru Kesik’in Bellekvari,

Yakup TekinTangaç’ın Morî,

Mahsun Taşkın’ın Garan,

Aylin Kuryel ve Raşel Meseri’nin Şehir ve Mesih,

Oktay İnce’nin Kadrajın Dışı Yok,

Perihan Bayraktar’ın Omelas’ı Bırakıp Gidenler

Metin Akdemir’in Hayalindeki Sahneler

adlı filmleri izleyiciyle buluşacak. Gösterimler ücretsiz.

Program:

Kaynak: Bianet

