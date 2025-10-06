Aralarında Robert, TED, Bilfen Koleji de var: MEB, Türkiye Yüzyılı Modeli’ne uyarlanmayan derslerde, bakanlığın programını zorunlu tuttu

Gözde Yel

Milli Eğitim Bakanlığı, kendine özgü müfredatını uygulayan özel okullara gönderdiği yazıda, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında müfredatını henüz uyarlamayan okulların, bakanlığın belirlediği eğitim programını uygulamasını zorunlu tuttu. Okulların özgün müfredatının ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uyarlanıncaya kadar MEB’in belirlediği programın uygulanacağı belirtilen okullar arasında, TED Okulları, BİLFEN İlkokul ve Ortaokulları, Bahçeşehir Koleji, Amerikan Robert Koleji gibi Türkiye’nin bilinen eğitim kurumları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel seçim sürecinden itibaren AKP’nin vizyonunu ifade etmek için kullandığı “Türkiye Yüzyılı” adını taşıyan, muhalefet ve eğitim örgütlerinden ‘laiklik’ konusunda eleştiriler alan, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle ilgili olarak bazı özel okullara yazı gönderildi. Yazıda, kendi müfredatını uygulayan özel okulların, bu müfredata uygun şekilde eğitim programlarını henüz belirlemedikleri ve Talim ve Terbiye Kurulu’na sunmadıkları belirtildi.

Bazı özel okullarda müfredatın tamamı MEB’in belirlediğine dönecek

Gönderilen yazıda, okullar üç gruba ayrıldı. Bir grup özel okulun, haftalık ders çizelgelerini güncelleme işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlayamadıkları belirtilirken, “Bu sebeple bu okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren Bakanlığımızca ilgili eğitim kademesinde yayımlanan haftalık ders çizelgelerinin uygulanması gerekmektedir” denildi.

Bu okullar, şöyle listelendi:

Özel Arel Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Özel Çiğli Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Özel Çamlıca Modern Bilimler Akademisi Fen Lisesi Özel Bahçeköy Açı Lisesi Özel Can Ada Ulus Ortaokulu Özel Florya Can Ada Koleji Anadolu Lisesi Özel Nesibe Aydın İlköğretim Okulları Özel Can Ada Ulus İlkokulu Özel Final Okulları Anadolu Liseleri ve Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Liseleri Özel Ayşe Abla Okulları Ankara Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu Özel Gökkuşağı Anadolu Liseleri ve Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Liseleri İzmir Özel İtalyan Anaokulu ve İlkokulu İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi Özel Alev İlköğretim Kurumları

Müfredatını uyarlamayan bu okullarda, güncellenmeyen program değişecek

İsmi belirtilen diğer özel okul listesinde de bu yıldan itibaren MEB’in belirlediği müfredata göre ilgili derste hazırlanan öğretim programlarının, belirtilen yıl ve sınıf seviyelerinden başlayarak uygulanması gerektiği ifade edildi.

Bu okullar, şöyle listelendi:

Özel TOBB ETÜ Koleji İlkokulu Özel SANKO Okulları Özel TED Okulları Özel Maya Ortaokulları Özel BİLFEN İlkokul ve Ortaokulları ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (Lise) Özel Ege Okulları Özel Maya İlkokulları Özel Sınav Okulları Özel Arı İlkokul ve Ortaokulları Özel TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Özel BİLFEN İlköğretim Kurumları ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulları Özel Amerikan Robert Lisesi İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlköğretim Okulu Amerikan Robert Lisesi

Bir diğer listede belirtilen özel okullara ait öğretim programlarının ise 2026-2027 eğitim öğretim yılından önce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni’ne göre güncellemesi gerektiği belirtildi.

Bu listede de aşağıdaki okulların bazı programları belirtildi:

Bahçeşehir Koleji Ortaokulları

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri

TED Okulları

Anka Okulları

Nesibe Aydın Okulları

Doğa Fen ve Teknoloji Liseleri

Uluslararası Bakalorya Uygulayan Okullar

İleri Toplum Aşaması İlkokulu ve Ortaokulu

TED Okulları

Arı İlkokulu

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulları Okul Öncesi ve İlkokulları

Final Okul Öncesi Kurumları

Can Ada Levent Anaokulu

Rum Okulları

Özel Ermeni İlkokulları ve Ortaokulları

Ulus Özel Musevi Lisesi

Anabilim İlköğretim Kurumları

Ulus Musevi 1. Kartma İlkokul ve Ortaokulu

Doğa Okulları

Özel Ermeni Liseleri

Özel Süryani Kadim Anaokulu

İzmir Özel İtalyan Anaokulu ve İlkokulu

BİLFEN Anaokulları

Alev Ortaokulu

Özel İtalyan Lisesi

Özel Tevfik Fikret Okulları

Amerikan Robert Lisesi

Kararların uygulanıp uygulanmadığının takibi yapılacak

İlgili yazıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin MEB’in güncel haftalık ders çizelgeleri ve maarif model öğretim programlarına uygun olarak yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, “alınan kararların takibinin yapılması gerektiği” ifade edildi.

Okullar, müfredat uyarlaması konusunda süre sıkıntısı yaşıyor

Yazı gönderilen okullardan birinin yönetiminden edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Özel okulların özgün müfredatlarının devam edebileceği ancak uyarlanmış müfredatın süresi konusunda sıkıntılar yaşandığı ifade edilirken, “Uyarlanma konusunda bazen zaman veriliyor, bazen zaman verilmiyor. Talim Terbiye Kurulu’na yaptıklarımızı sunacaklar ancak zaman sorunumuz var” denildi.

Sürecin henüz net olmadığı, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

T24