Netanyahu, Euronews’e konuştu: ‘Timsahı beslemeyin, peşinizden gelecektir’

By Sasha Vakulina

Euronews’e özel bir mülakat veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İslamcılara boyun eğen” Avrupa’yı sert bir dille eleştirirken, elindeki rehineleri derhal serbest bırakması ve Trump liderliğindeki barış anlaşmasını tamamen kabul etmesi için “sorumluluğun Hamas’ta olduğunu” söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Pazar günü Euronews’e verdiği özel mülakatta Avrupalı liderlere “timsahı beslemeyin, çünkü o sizin peşinizden gelecektir” diye seslenerek ABD’nin arabuluculuğunda varılan anlaşmayı kabul etmeleri ve elindeki rehineleri geri vermeleri için “sorumluluğun Hamas’ta olduğunu” söyledi.

İsrail başbakanı, Hamas liderliğindeki militanların 1,200 kişiyi öldürdüğü ve yaklaşık 250 kişiyi rehin aldığı 7 Ekim 2023’te İsrail’in güneyine düzenlenen saldırının ikinci yıl dönümünden birkaç gün önce Euronews’e konuştu.

Hamas’ın elinde halen 20’sinin hayatta olduğuna inanılan 48 rehine bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta başında Netanyahu ile birlikte açıkladığı Washington liderliğindeki plana göre Hamas, ölü ve diri kalan rehineleri derhal serbest bırakacak.

Militan grup ayrıca Gazze’de iktidarı bırakacak ve silahlarını teslim edecek.

Buna karşılık İsrail saldırılarını durduracak ve bölgenin büyük bölümünden çekilecek, yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakacak ve insani yardım akışına ve nihai olarak yeniden inşaya izin verecek.

Euronews’e konuşan Netanyahu, Hamas’ın kabul etmesi halinde bu anlaşmanın “savaşın sonunun başlangıcı olabileceğini” söyledi. Netanyahu, “Hamas’ın bu anlaşmayı ilk etapta kabul etmesinin nedeni, ana kalelerine karşı askeri olarak hareket etmemizdi” dedi. “Sonuç olarak Hamas sonun yakın olduğunu anladığı için daha esnek oldu.”

“Umalım da bu işi zor yoldan değil de kolay yoldan bitirebilelim” dedi.

Bir Hamas yetkilisi bu hafta başında yaptığı açıklamada planın bazı unsurlarının kabul edilemez olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Netanyahu bunu reddederek Hamas’ın çekincesiz teslim olması ve silahsızlanması gerektiğini söyledi.

Euronews’e verdiği demeçte “Planı kısmen kabul edemez, tamamını kabul etmek zorunda” dedi. “Eğer Gazze’de çocuklarını İsrail’den nefret etmeleri ve her yerde Yahudileri öldürmeleri için eğitmeyen sivil bir yönetim kurabilirsek… o zaman tüm bölgenin çok daha olumlu ve barışçıl bir geleceğe sahip olabileceğini düşünüyorum.”

Netanyahu, Hamas’ın anlaşmayı bütünüyle kabul etmemesi halinde ABD’nin İsrail’in savaşı askeri olarak sona erdirme çabalarına tam destek vereceğini söyledi.

“Gazzeliler şimdi Hamas’la savaşıyor, çünkü Hamas’tan kurtulma umudu görüyorlar” dedi.

Netanyahu, “Bence herkes Hamas yönetiminin sona erdiğini anladı. Sorumluluğun paylaşıldığı bir sisteme ihtiyacımız var. Gazze’de İsrail’in yıkımına kendini adamış insanlar tarafından değil, sivil bir yönetim tarafından idare edilmeye ihtiyacımız var.”

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı bölge, Trump’ın kendisi ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in gözetiminde uluslararası yönetim altına alınacak. Plan, gelecekte Filistin devletinde İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile nihai birleşme için hiçbir yol öngörmüyor.

Hamas’ın Gazze’deki üst düzey liderlerinin çoğu ve binlerce savaşçısı çoktan öldürüldü, ancak İsrail ordusu tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde örgüt hala nüfuz sahibi ve İsrail askerlerinin ölümüyle ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılar düzenliyor.

Hamas, elinde kalan tek pazarlık kozu olan rehineleri ancak kalıcı bir ateşkes ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi karşılığında serbest bırakacağı yönündeki tutumunu sürdürüyor.

İsrail, Mart ayında daha önceki bir ateşkesi tek taraflı olarak sona erdirmesinden bu yana Hamas üzerindeki baskıyı arttırmaya çalıştı ve militan grubu Gazze’den atmak, tünel ağını ve diğer tesislerini sökmek istediğini belirtti.

Bölgeyi iki aydan uzun bir süredir gıda, ilaç ve diğer ürünlere kapatan İsrail, Gazze Şeridi’nin büyük bir bölümünü ele geçirdi, dümdüz etti ve büyük ölçüde insansızlaştırdı.

Ölü sayısında sivil ve savaşçı ayrımı yapmayan Hamas liderliğindeki Gazze sağlık bakanlığının paylaştığı rakamlara göre İsrail’in Şerit’te devam eden askeri harekâtı 67,000 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Gazze’den gelen bilgilerin “propaganda” olduğunu söyleyen Netanyahu, Avrupa liderlerinin “teröre boyun eğmesi” nedeniyle uluslararası medyada çıkan haberlerin “çarpıtıldığını” ifade etti.

“Avrupa yok çünkü Avrupa Hamas terörizmine boyun eğdi” diyen Netanyahu, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin son gelişmelerin “Holokost’tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük katliamın ardından Hamas’a verilen nihai ödül” olduğunu belirtti.

İsrail’in “barbarların Avrupa’ya saldırmasını önlemek için özgür dünyanın savaşını verdiğini” belirterek Avrupa’nın terör tehdidine karşı durması gerektiğini söyledi.

“Umarım Avrupa yönünü değiştirir. Barbarların Avrupa’ya saldırmasını önlemek için özgür dünyanın savaşını veriyoruz.”

Euronews