Tarihte ilk kez… İngiltere Kilisesi’ne kadın başpiskopos

İNGİLTERE (Anglikan) Kilisesi’nin başına ilk kez bir kadın başpiskopos atandı.

Canterbury Başpiskoposu 63 yaşındaki eski hemşire Sarah Mullally oldu. Mullally, 1970’li yıllarda Anglikan gençlik kamplarında yaşanan cinsel istismar skandallarının örtbas edildiği suçlamalarının ardından istifa eden Justin Welby’nin yerine seçildi. 106’ncı Canterbury Başpiskoposu olan Sarah Mullaly, kilisenin 1400 yıllık tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın oldu. Canterbury Başpiskoposu, İngiliz Kilisesi ve dünyadaki yaklaşık 85 milyon Anglikan’ın ruhani lideri olarak kabul ediliyor. İngiltere Kral 8’nci Henry; Papa’nın kendisine erkek evlat veremediği gerekçesiyle karısından boşanma talebini geri çevirmesi üzerine Roma Kilisesi’nden ayrılıp Anglikan Kilisesi’ni kurma kararı almıştı. Sağlık sektöründen kiliseye geçmeden önce ‘İngiltere Başhemşiresi’ unvanına da sahip olan Mullally, kilise hiyerarşisinde Londra Başpiskoposluğu’na kadar yükselmişti.

