Ruhban okulu yolunu Diyanet Akademisi açtı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Sultan Uçar

Heybeliada Ruhban Okulu, 1844’te kurulup 1971’de kapatıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda, 5 yıl kapalılık süresi dahil 181 yıllık tarihinin 59 yılı eğitime kapalıydı. AB üyelik sürecinde 16 yıl önce ABD eski Başkanı Obama, ruhban okulunu dünya gündemine getirdi. ABD Başkanı Donald Trump da 16 yıl aradan sonra ruhban okulu kartını önceki hafta yeniden çekti. 2009’da ve 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD resmi ziyaretinden bir hafta önce Beyaz Saray’da kim vardı? Fener Rum Patriği Bartholomeos. Oval Ofis’te hem Obama hem Trump ile görüştü. Türkiye’de Hristiyan nüfusunun azaldığını, ‘Okyanusta bir damlayız’ ifadesiyle vurgulayıp ruhban okulunun açılması için destek istedi.

TESPİHLER DEĞİŞTİRİLDİ

Trump-Bartholomeus görüşmesinden bir hafta sonra 25 Eylül’de Erdoğan, Oval Ofis’teydi. Ruhban okulu açılışı bu kez Trump’ın gündemindeydi. Cumhurbaşkanı da “Türkiye’ye döndüğümde Patrik Bartholomeos ile görüşüp üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi. Türkiye’de hiç görüşmediler mi? Görüştüler. Şimdi, 85 yaşında olan Patrik Bartholomeos ile bundan 16 yıl önce ABD eski Başkanı Obama’yla görüşmesi sonrası, Türkiye dönüşünde hemen görüştük. Beyaz Saray’da neler konuşulduğunu, patrikhanedeki çalışma odasında yaklaşık 2 saat bana anlattı.O tarihte başbakan olan Erdoğan ile Heybeliada’da görüştüklerini, ceplerindeki tespihlerini birbirlerine karşılıklı hediye ettiklerini, Erdoğan’ı patrikhaneye davet ettiğini anlattı. Patrikhaneye hiç gitmeyen Erdoğan, patriği külliyede ağırladı.

EKÜMENİKLİK YOLDA

Cumhurbaşkanının, ABD’ye her resmi programından 1 hafta önce Patrik Bartolomeus neden Beyaz Saray’a gidip ABD Başkanı’yla görüşüyor? Çünkü; Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılışı, dünyadaki tüm Ortodoks kiliselerini tek çatıda toplayan “Ekümenik Patriklik” ünvanını da resmileştirecek. Patrikhanedeki görüşmemizde Bartholomeos, “Ruhban okulu için Türkiye’yi AİHM’e şikayet için yeni yılı bekliyoruz. Daha fazla bekleyemeyiz” dese de aradan 16 yeni yıl geçmesine rağmen AİHM’e gitmedi. Anayasa ve Lozan’a aykırı olduğu için AİHM’nin reddedeceğini biliyorlardı. Ortodoks hiyerarşisinde birinci makam olup ruhban okulu olmayan tek kilise olduklarından yakınıp, “Yazık, günah ve ayıp” diye çokça söylendi.

ÇARMIHTAKİ PATRİK

Ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu gördüğüm Patrik Bartholemous, “Ruhban okulunun son nesliyiz, neslimiz tükeniyor. Kendimi, çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum. Metropolitlerin yaşı 70-80’i geçti. Türk vatandaşıyız. Vergi ödüyor, askerlik yapıyor, oy veriyoruz. Ben 2 sene askerlik yaptım. Hayal kırıklığına uğradık. Ruhban okulu açıkken, MEB uhdesi ve denetimindeydi. Devlet denetiminden kaçmıyoruz. Niye kaçalım? Gizli bir şey yok. MEB denetiminde açılmak istiyoruz. Yarın evrak gelsin, biz hemen MEB’e bağlanırız. Ruhban okulu açılmazsa Fransa, Almanya, ABD, Kore, Hong Kong, Avustralya gibi ülkelere din adamını kim tedarik edecek? Biz yetiştirip göndermeliyiz” dedi.

TSK’YLA EŞİTLENEMEZ

Patrikhane ruhban okulunda, Ortodoks teolojisi yani din eğitimi vermeyi istiyor. Ruhban okulunun YÖK’e bağlı yüksekokul olmasını istemiyor. YÖK’e bağlanırsa; Protestan, Ermeni, Katolik, Süryani hatta Müslümanlar üniversite sınavına girip Heybeliada Ruhban Okulu’nu kazanıp okuyabilir. YKS’ye girip puanı kapan Fener Rum Patrikhanesi’nin kapısını çalıp papaz hatta kardinal bile olma hakkı kazanır. Ortodoks Rum Cemaati başında, Müslüman din adamı olamayacağı çıkmazı, YÖK’e bağlı olmayan yüksekokul statüsüyle aşılabilir. Bunun için anayasada, “Sadece TSK ve emniyete bağlı özel yükseköğretim kurumları açılabilir” maddesinin değişmesi gerekir.

TARİKATLAR PUSUDA

Milli Savunma Üniversitesi ve Polis Akademisi’ne, ulusal güvenlik nedeniyle tanınan hukuki ayrıcalık, ruhban okulu için patrikhaneye verilirse ilahiyatlara karşı olan pusudaki tarikatlar harekete geçecek. “Ortodokslar din adamı yetiştiriyorsa bizim tarikat da din okulunu açar” çıkışları kaçınılmaz. Anayasa ve YÖK yasasında yer alan Atatürk ilkeleri ve laiklik ihlallerindeki hukuki kalkan ortadan kalkar. Diyanet’in 2 yıl önce din adamı yetiştirmek için açtığı Diyanet Akademisi, ruhban okulu açılışının önünü açtı. Ruhban okulunun, ilahiyata bağlanma şartı ortadan kalktı. Ne tesadüf ki, 2 yıl önce açılan Diyanet Akademisi de 1971’de kapatılan ruhban okulu da yüksekokul statüsünde 3 yıl eğitim veriyor. ABD’nin isteğiyle AKP, patriği çarmıhtan indirip ruhban okulunu öyle ya da böyle açacak.

https://www.sozcu.com.tr/amp/ruhban-okulu-yolunu-diyanet-akademisi-acti-p233711