Filistinli papazdan çarpıcı sözler! ‘İsrail, Filistin’in yıkıntıları üzerine kurulu’

Filistinli papaz Munzir İshak, Filistinlilerin topraklarındaki haklı varlığını vurgulayarak İsrail’in, Filistinlilerin bu topraklara ait olmadığı yönündeki iddialarının İncil ile bağdaşmadığını söyledi. İşte detaylar…

İşgal altındaki Batı Şeria’nın tarihi Beytüllahim kentinde bulunan Evanjelik Luteryen Doğuş Kilisesi’nin lideri papaz İshak, Batı’ya hitaben yayımladığı videoda, Filistinlilerin topraklarındaki haklı varlığına vurgu yaptı.

‘İNCİL İLE BAĞDAŞMIYOR’

İshak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından “Batı’ya Filistinli bir papazdan mesaj” başlığıyla yayımladığı konuşmasında, “İsrail’in, Filistinlilerin bu topraklara ait olmadığı yönündeki iddiaları İncil ile hiçbir şekilde bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.

‘FİLİSTİN’İN YIKINTILARI ÜZERİNE KURULU’

Filistinli papaz, “20. yüzyılın başında Filistin nüfusunun yüzde 95’ini Arap Filistinliler, sadece yüzde 5’ini ise Yahudiler oluşturuyordu. Bu topraklar hiçbir zaman boş değildi. İsrail, Filistin şehir ve köylerinin yıkıntıları üzerine kuruldu” dedi.

‘800 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ’

İshak, İsrail’in kuruluş sürecinde 800 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini, gaspçı İsraillilerin ise Hristiyanların yaşadıkları dahil köylere saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Yayımlanan videoda, Filistinli ailelere saldıran ve evlerini zorla ele geçirmeye çalışan İsrailli gaspçıların polis ve asker koruması altında hareket ettiği görüntülere de yer verildi.

‘SİZ OLSANIZ NASIL TEPKİ VERİRDİNİZ?’

Ayrıca, ailesi topraklarından çıkarılan Filistinli Hristiyan bir kadının İsrail askerleriyle yüz yüze geldiği anlar da paylaşıldı. Papaz İshak, konuşmasının sonunda Batı dünyasına şu şekilde seslendi:

“Kendinizi bizim yerimize koyun. Yüzyıllardır yaşadığınız köye bir gün İsrailliler saldırıyor, yetkililer hiçbir şey yapmıyor. Topraklarınızı, ağaçlarınızı çalıyorlar. Siz olsanız nasıl tepki verirdiniz?”

Milliyet Gazetesi