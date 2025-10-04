Doğan Hızlan eleştiri ödülleri verildi

Yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan adına Sanat Kritik tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye’deki edebiyat eleştirisini teşvik etmeyi amaçlayan ödül kapsamında bu yıl, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Metis Yayıncılık tarafından yayımlanan ‘İki Kilise Arasında Binamaz: Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden-Yazım’ adlı çalışmasıyla 4. Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri Ödülü’ne değer görüldü. Makale dalında ise iki isim ödüle layık bulundu. H. Nisa Yılmaz, “Molar Mimari’nin Ötesi: Tutkulu Perçem’i Trans Yapılar Işığında Okumak” başlıklı çalışmasıyla, Hülya Bayram ise “Roman Türünde Diyalektik ve Uzamsal Ütopyalar: Ankara ve Yalnızız Örnekleri” adlı makalesiyle ödül aldı.

Edebiyat ve akademi dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği ödül töreni 1 Ekim Çarşamba günü Pera Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Seval Şahin’in açış konuşmasıyla başlayan törende ödül kazanan eserler üzerine yapılan söyleşilerden sonra kazananlara ödülleri Doğan Hızlan tarafından takdim edildi.

Hürriyet Gazetesi