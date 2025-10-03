Tıbrevank Lisesi’nde Magdalena Yeşil söyleşisi

Surp Haç Tıbrevank Lisesi, kariyer günleri kapsamında Silikon Vadisi’nde çalışan Magdalena Yeşil’i ağırladı.

Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi, 1 Ekim’de kariyer günleri kapsamında teknoloji ve iş dünyasında girişimleriyle tanınan, Silikon Vadisi’nin başarılı isimlerinden Magdalena Yeşil’i ağırladı. Yeşil ile yapılan “Kadıköy’den Silikon Vadisi’ne” başlıklı söyleşiye yalnızca Tıbrevank öğrencileri değil, diğer liselerden gelen öğrenci ve öğretmenler de katıldı.

Yeşil, konuşmasına çocukluğundan bir kesitle başladı. Kadıköy’de geçen yıllarında aldığı bir kararın, onu Amerika’da üniversite okuma hayaline taşıdığını anlattı. Küçük yaşta koyduğu bu hedefin, azim ve çalışmayla nasıl gerçeğe dönüştüğünü paylaşarak gençlere “hedef koymanın ve peşinden gitmenin” önemini aktardı.

Söyleşide risk almanın değeri, hatalardan ders çıkararak yola devam etmek ve yapay zekânın geleceği gibi konular öne çıktı. Yeşil’in “Hata yapmaktan korkmayın. Önemli olan, hatadan sonra yeniden ayağa kalkabilmek ve denemeye devam etmektir” sözleri salonda dikkatle dinlendi.

Silikon Vadisi’ndeki girişimcilik kültüründen yapay zekânın dönüştürücü gücüne kadar pek çok başlıkta paylaşımlar yapan Yeşil, öğrencilerimizin sorularını yanıtlayarak deneyimlerini doğrudan aktardı.

Agos