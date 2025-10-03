Milan’ın ünlü futbolcusu Henrikh Mkhitaryan’ın kitabı çok yakında

Inter Milan’ın ünlü futbolcusu ve Ermenistan Milli Futbol Takımı eski kaptanı Henrikh Mkhitaryan’ın hayatı kitap oldu. Kitapta Mkhitaryan’ın futbol kariyeri yanı sıra günlük hayatı da yer alıyor.

İtalya’da Inter Milan’da oynayan Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan,“La mia vita sempre al centro” (Hayatım Hep ‘Orta’da) adlı anı kitabının ön siparişe açıldığını ve kitabın resmi olarak 7 Ekim’de kitapçılarda ve çevrimiçi olarak satılacağını duyurdu.

Sosyal medyada paylaştığı bir video mesajında Mkhitaryan, hayranlarına kişisel yolculuğuna dair detaylar verdi. Otobiyografi doğal olarak Mkhitaryan’ın zengin futbol kariyerine değinse de, kitap aynı zamanda aile, mücadele, zorluklar ve yeniden doğuş gibi temel temaları da ele alıyor. Sahadaki başarıların ötesinde, evde aldığı derslerin — özellikle babasının verdiği öğütlerin — merkezde kaldığını vurguluyor.

Mkhitaryan şöyle diyor: “Bu sayfalarda hikâyemi bulacaksınız: Elbette futbol, ama aynı zamanda aile, mücadeleler, aksilikler ve tekrar başlayışlar. Tutku, disiplin ve babamdan öğrendiğim en önemli ders üzerine kurulu bir yolculuk: Per şeyden önce iyi bir insan ol.”

Da oggi puoi preordinare il mio libro “La mia vita sempre al centro”, in libreria e online dal 7 ottobre.

From today you can preorder my book, available from Oct 7 in all bookstores & online.

