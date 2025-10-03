Ermenistan’da darbe girişimi soruşturması: Başepiskopos Acabahyan’a 2 yıl hapis cezası

Ermenistan’da “darbe girişimi” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Başepiskopos Mikael Acabahyan’ın yargılanmasına devam edildi.

Başpiskopos Mikael Acabahyan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezası, tutukluluk tarihinden itibaren hesaplanacak. Ceza, Yargıç Armine Meliksetyan tarafından 3 Ekim’de belirlendi. 29 Eylül’de savcılık, sanığın bugüne kadar tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak Başpiskopos Michael’ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması için dilekçe vermişti. Acabahyan 27 Haziran 2025’te tutuklanmıştı.

Önceki duruşmada, savunma avukatlarından Yerem Sarkisyan, muhalif isim Vazgen Manukyan’a daha önce benzer bir suçlama yöneltildiğini belirtmişti. Manukyan’a 400.000 dram para cezası verilmişti. Avukat ayrıca, bu davayla ortak noktaları olan diğer davalara da değinerek, kural olarak hapis cezasından daha hafif bir ceza verildiğini belirtti.

24 Eylül’de Yargıç Armine Meliksetyan, Başpiskopos Michael’ı suçlu buldu.

Başpiskopos Acabahyan duruşmalarda suçsuz olduğunu söyledi.. Başpiskoposa göre, savcılık henüz sorduğu onlarca soruya cevap vermedi ve sadece 2022’de kullandığı “darbe” kelimesine odaklandı. Acabahyan önceki duruşmalardan birinde şu soruyu sormuştu: “2020’de neden suçlanmadım? 2021’de neden suçlanmadım? 2022’de neden suçlanmadım? 2023’te neden suçlanmadım?”

Acabahyan “Bu hükümette sanık olmak yalnızca bir onur, bir sevinç ve bir mutluluktur.” ifadelerini de kullandı.

Acabahyan Ermeni Apostolik Kilisesi Şirak Başepiskoposu olarak 3 Şubat 2024 ve 21 Haziran 2025 tarihlerinde kitle iletişim araçlarına verdiği röportajlarda iktidarın ele geçirilmesi çağrılarında bulunmakla suçlanıyor.

Savunma ise , yargılamanın “en ilkel ve en ağır ihlallerle” yürütüldüğünü iddia ediyor.

Ana Taht Eçmiadzin’den yapılan açıklamada ise, “Şirak Piskoposluğu Başkanı’na yönelik cezai kovuşturma siyasi amaçlıdır” dendi.

Açıklamada, “Başepiskopos Hazretleri Mikael Acabahyan’ın hapse atılmasına ilişkin haksız karar siyasi misilleme girişiminin bir başka kanıtıdır” denildi.

(Civilnet)

Agos