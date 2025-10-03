127 YILLIK HAYAT IŞIĞI : OR-AHAYİM BALAT MUSEVİ HASTANESİ:

127 yıllık köklü tarihe sahip Balat Musevi Hastanesi, birkaç idealist gencin çabalarıyla kurulmuş bir vakıf kurumu. Dayanışma, fedakârlık ve insani yardımla geçen uzun yolculuğu bugün sona eriyor.

Ne Zaman Kuruldu?

“Hayat Işığı” anlamına gelen Or-Ahayim Hastanesi, 1898 yılında Sultan II. Abdülhamid’in fermanıyla kuruldu. İdealist doktorların ve hayırseverlerin katkılarıyla küçük bir sağlık ocağı olarak hayata geçti.

Kurucu Üyeler

Başta Dr. Yüzbaşı Rafael Dalmediko olmak üzere Dr. Avraminodö Kastro, Abraham Gerson, Amiral Dr. İzak Molho Paşa, Jakob Habib, Jozef Halfon, Robert Levi, Yuda Levi Kebapçıoğlu, Samuel Rizo, Elia Suhami Rafael Levi, Dr. İzidor Grayver Paşa, Dr. Eliyas Kohen Paşa gibi isimler yer aldı.

Atatürk’ün Doktoru da Görev Aldı

Dr. Samuel Abravaya Marmaralı hastanede 40 yıl hizmet verdi. Ayrıca Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde 25 yıl ders verdi, Meclis-i Alt-i Sıhhi üyeliğini 15 yıl sürdürdü, TBMM’de 4. ve 5. dönemlerde Niğde’den bağımsız milletvekili oldu.

İlk İnşa Süreci

Yardım faaliyetleriyle toplanan 11 bin altın sayesinde, Mimar Gabriel Tedechi’nin projesiyle bina yapıldı ve 1898’de açıldı.

Birden Fazla Savaşa Tanıklık Etti

Balkan Savaşı, I. ve II. Dünya Savaşları ve göç dalgalarında görev yaptı.

1914’te 70 yatağı Hilal-i Ahmer’e tahsis edilerek yaralı askerler tedavi edildi.

1921’de Rusya’dan, 1934’te Polonya’dan göç edenlere kapılarını açtı.

Bağdatlı İş İnsanı Hastanenin Kaderini Değiştirdi

1920’lerde Sir Elllie Kadoorie’nin bağışıyla üç bina yapıldı. İkisi hâlâ kullanılıyor, üçüncüsü 2004’te yıkılıp yeniden inşa edilerek 2005’te Alegra Torel Geriatri Pavyonu olarak açıldı.

Dinler Üstü Bir Anlayış

Kadınlar Komisyonu, Gençlik Kolu, Pembe Melekler gibi komitelerle hizmetini sürdürdü. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden şifa dağıtmayı ilke edindi.

Hayat Işığı Sönüyor

127 yıllık kurum, Eylül 2025’te kapanıyor. Yönetim kurulunun kararı tamamen ekonomik gerekçelere dayanıyor. Ayda ortalama 3 bin hastaya, yılda 225 cerrahi operasyona ev sahipliği yapan hastane artık tarihe karışıyor.

Meraklısına Not

📌 Hastane Yönetim Kurulu, 18 Temmuz 2025’te kapatma kararı aldı.

📌 Kapanışın temel nedeni ekonomik sürdürülemezlik: bağışlarla ayakta duran kurum, artan maliyetleri karşılayamadı.

📌 İstanbul’daki Yahudi toplumunun nüfusunun azalması, bağış tabanını daralttı.

📌 Hastanenin binalarının geleceği belirsiz: bazı kaynaklara göre otel veya farklı amaçlarla kullanılabilir.

📌 Kararın kamuoyuyla şeffaf paylaşılmaması, toplum içinde eleştirilere yol açtı.

