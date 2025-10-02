RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Türkiye Ermenileri Patrikliği rahiplerinden Başrahip Zakeos Ohanyan yaşadığı ruhsal ve bedensel sağlık sorunları kabul edilemez, üzücü ve sarsıcı olaylara neden olmuştur.

Başrahip Zakeos Ohanyan Ruhani Meclis tarafından kendisine sunulan tövbe fırsatını belirlenen süre içinde cevaplamamıştır.

Bu nedenle Ruhani Meclisimiz Kadasetli Patrik Hazretleri’nin riyasetindeki 2 Ekim 2025 tarihli 51. oturumunda Başrahip Zakeos Ohanyan’ı ruhani rütbesinden oybirliğiyle tard ederek, (Garkalıuydz) kendisini vaftiz ismi Toros Ohanyan kimliğiyle siviller sınıfına dahil etmiştir.

RUHANİ MECLİS DİVANI

