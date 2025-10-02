Patrikhane’den açıklama: Rahip Zakeos Ohanyan dini görevlerinden tardedildi

Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi bugün yazılı bir açıklama yaparak Rahip Zakeos Ohanyan’ın dini görevlerinden azledildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

“RUHANİ MECLİS BİLDİRİSİ

Türkiye Ermenileri Patrikliği rahiplerinden Başrahip Zakeos Ohanyan yaşadığı ruhsal ve bedensel sağlık sorunları kabul edilemez, üzücü ve sarsıcı olaylara neden olmuştur.

Başrahip Zakeos Ohanyan Ruhani Meclis tarafından kendisine sunulan tövbe fırsatını belirlenen süre içinde cevaplamamıştır.

Bu nedenle Ruhani Meclisimiz Kadasetli Patrik Hazretleri’nin riyasetindeki 2 Ekim 2025 tarihli 51. oturumunda Başrahip Zakeos Ohanyan’ı ruhani rütbesinden oybirliğiyle tard ederek, (Garkalıuydz) kendisini vaftiz ismi Toros Ohanyan kimliğiyle siviller sınıfına dahil etmiştir.

RUHANİ MECLİS DİVANI”

Patrikhane kaynakları konuyla ilgili başka bir bilgi vermedi ancak Ohanyan’ın alkol sorunu ve bununla bağlantılı diğer ciddi sorunlar nedeniyle görevinden alındığı öğrenildi.

Ruhani Kurul açıklamasını ilk olarak Ermenice yaptı. Bu açıklama ise şöyle:

ԶԵԿՈՅՑ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ

Պատրիարքական Աթոռոյ միաբաններէն Հոգշ. Տ. Զաքէոս Ծ. Վարդապետ Օհանեան լուրջ հոգեկան եւ մարմնական առողջական պատճառներու բերմամբ տեղի տուած է անբաղձալի, անընդունելի գայթակղութեան հետեւանքներու։

Հայր Սուրբը Կրօնական Ժողովի որոշումով իրեն տրուած ապաշխարութեան առիթը սահմանուած ժամկէտին անպատասխանի թողած է։

Ուստի, Ամեն. Ս. Պատրիարք Հօր նախագահութեամբ հաւաքուած Կրօնական Ժողովը 2 Հոկտեմբեր 2025 թուի ԾԱ. Նիստին միաձայն որոշումով Հայր Սուրբը կարգալոյծ յայտարարած է եւ զինքը դասած՝ ի շարս աշխարհականաց, աւազանի Թորոս անունով։

ԴԻՒԱՆ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՅ

2 Հոկտեմբեր 2025

