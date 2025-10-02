Patrikhane tarafından ruhani görevinden tardedilen Zakeos Ohanyan’dan açıklama: Tek çürük elma ben miyim?

Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi bugün yazılı bir açıklama yaparak Rahip Zakeos Ohanyan’ın ruhani rütbesinden tardedildiğini duyurdu. Açıklamada “Türkiye Ermenileri Patrikliği rahiplerinden Başrahip Zakeos Ohanyan yaşadığı ruhsal ve bedensel sağlık sorunları kabul edilemez, üzücü ve sarsıcı olaylara neden olmuştur” dendi. Ohanyan yakın çevresi ile bir mesaj paylaştı.

Zakeos Ohanyan’ın mesajı şöyle:

“Cemaatimin Değerli Büyükleri, her yaştan değerli kardeşlerim, kız kardeşlerim, dostlarım.

Bugün Patrikliğimizin Ruhani Meclis Üyeleri oy birliğiyle yaklaşık 30 yıllık rahipik ve toplamda 39 yıllık kilise hayatımı ve hizmetimi sonlandırma kararı aldı.

Kilise atalarına ve onların Aziz yazı ve dualarına baktığımızda hepsi kendisini “Aziz” değil ama “Çok Günahkar” olarak sınıflar.

Ben bir kilise atası değilim ama evet çok günahkarım ve açıkça itiraf ediyorum, Der Hisus (İsa Mesih) önce bana ve benim gibi olanlara merhamet etsin, Amen.

Özellikle şunu ifade etmeliyim, günahkarın teki olabilirim, öyleyim de, Türkiye Ermeni Patrikliğinin ve Cemaatinin en yüksek organı ve karar mekanizması olan Ruhani Meclisin benimle ilgili bu kararını daha nazik, daha vicdanlı, kendine yakışır bir üslupla ilan etmesi en azından benim şahsi acıma, aileme, akrabalarıma, binlerce öğrencime ve sevenlerime bir nebze merhem olabilirdi. Çok canım yandı bunu ifade etmeliyim. Amaç beni iyice rezil kepaze etmektiyse o başka, çok başarılı olmuş.

Ben İstanbullu bir Hayım, (Ermeniyim) Ana dilim Hayerendir. (Ermenicedir) Türkçeyi arkadaşlarımdan öğrendim. Ben Bezciyanlıyım, Tbrevanklıyım, Mayr Ator (Ana Taht) Surp Eçmiadzin’deki Kevorkyan Ruhban Okulu’nu birincilikle bitirip mezun olmuş, Yüksek Lisansını Vatikan’da Omni Cum Laude derecesiyle bitirerek dönemin Papa Hazretlerinin elinden diploma almış, gecesini gündüzüne katarak kilisesine hizmet etmiş biriyim, bunları yazdığım için de utanıyorum, gerçekten çok utanıyorum…Ama en önemlisi ben bir Hay Krisdonyayım… (Ermeni Hrıstiyanım)

Sandıktaki tek çürük domates ben miydim? Herkes cezasını çekti de sıra en nihayet bana mı geldi…? Rahiplik cübbesini lekeleyen tek rahip ya da papaz ben miyim? Yok mu o Aziz cübbeyi lekeleyen başka ruhaniler Türkiye Ermeni Patrikliği bünyesinde? Yok mu gerçekten? Hakkında büyük skandallar sıralanan, halkın sürçmesine neden olan benden başka kimse yok muydu da sadece şahsım için alındı böyle bir karar…?

Evet gerçekten ben bir günahkarım, benim bir çok kusurlarım var, hatalarım çoktur…Kilise bana daha ben 17 yaşındayken “Tanrı’nın merhamet ve sevgisinin her tür günah ve kusurdan çok daha büyük” olduğunu öğretti, o yaşımda Rahip olma kararı aldım. Bu gerçek birileri için unutulmuş olabilir ama ben unutmadım unutmayacağım…

Bugün benim rütbelerimi söken Ruhani Meclis yıllar önce Ruhsal Pederim ve Hocam Merhum Patriğimiz Mesrob Mutafyan döneminde beni “Episkopos Adayı” seçmiş ve gene oy birliğiyle kararı onaylamıştı…Nereden nereye…

Rütbelerim alındı fakat hala ben bir Rahibim ve Hristiyanım. Baba Ocağım Patrikhaneme dil uzatacak değilim. Orada geçti hayatımın 3’te 2’si. Ruhani Meclisin kararına saygı duyuyorum ve ölene dek itaat edeceğim. Hay Kilisesi ve Patrikliğine söyleyeceğim bir tek sözüm olabilir; “Dua edin kardeşiniz için”

Bana emeği geçen tüm sağ veya merhum Ruhani önderlere, aileme, Tanrının Halkı ve Kilisesine teşekkür ediyor ve hepsinden bu defa onları üzdüğüm için çok özür diliyorum, bağışlayın ve dua edin ben ve benim gibiler için.

Bir vasiyetim de var, lütfen zamanım dolup bu dünyadan ayrıldığımda mezar taşıma Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեան yazdırın, ben bu ismi Der Hisus Krisdos’tan aldım çünkü…

Patrikle, Patrikhaneyle ve Ruhani Meclisle de uğraşmayın lütfen çok rica ediyorum. Kutsallarımıza el ya da dil uzatmayın.

Değerli Cemaatim Hakkınızı Helal Edin. İstanbul’dan bir Hayr Zakeos geldi ve geçti, hepsi bu.

Her birinizden tekraren özür diliyorum, beni bağışlayın lütfen.

Hoşçakalın

Toros Ohanyan (Başrahip Zakeos Ohanyan)”

