ԶԵԿՈՅՑ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ

Պատրիարքական Աթոռոյ միաբաններէն Հոգշ. Տ. Զաքէոս Ծ. Վարդապետ Օհանեան լուրջ հոգեկան եւ մարմնական առողջական պատճառներու բերմամբ տեղի տուած է անբաղձալի, անընդունելի գայթակղութեան հետեւանքի։
Հայր Սուրբը Կրօնական Ժողովի որոշումով իրեն տրուած ապաշխարութեան առիթը սահմանուած ժամկէտին անպատասխանի թողած է։
Ուստի, Ամեն. Ս. Պատրիարք Հօր նախագահութեամբ Կրօնական Ժողովը 2 Հոկտեմբեր 2025 թուի ԾԱ. Նիստին միաձայն որոշումով Հայր Սուրբը կարգալոյծ յայտարարած է եւ զինքը դասած՝ ի շարս աշխարհականաց, աւազանի Թորոս անունով։
ԴԻՒԱՆ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՅ
2 Հոկտեմբեր 2025
15516
https://www.facebook.com/photo?fbid=1104564131880151&set=a.388050840198154
İlk yorum yapan siz olun