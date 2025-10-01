Bursa’daki Ermeni kilisesi kültür merkezi olacak

Bursa Yıldırım Belediyesi, Kurtoğlu Mahallesi’nde bulunan Ermeni kilisesinin restore edileceğini duyurdu. Kilise, Setbaşı Sanat Merkezi’ne dönüştürülecek.

Uzun yıllardır kullanılmayan ve kaderine terk edilmiş halde olan Ermeni kilisesi, yenileme çalışmalarının ardından iki katlı bir kültür merkezine dönüştürülecek. Kilisenin, 1920’den önce ibadethane sonrasında ise tütün deposu olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından geliştirilen projeye göre, binanın zemin katında çok amaçlı bir salon ve sergi, sunum ve seminer alanı olarak kullanılabilecek iki oda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’nın aktardığı habere göre, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kilisenin sadece tarihî bir yapı olmadığını, aynı zamanda Bursa’nın kültürel hafızasını ve mirasını da temsil ettiğini söyledi.

Yılmaz, “Bu bölge, sadece dinî ve ticari hayatın değil aynı zamanda kültür ve sanatın da merkezi olmuştur. Daha önce Akdemir Caddesi’nde yaptığımız iyileştirmelerle bu alanı dönüştürmüştük. Talepler üzerine bu kiliseyi restore ediyoruz. Ayrıca, bölgeyi turistik bir cazibe merkezine dönüştürmek için kilisenin çevresini de iyileştirmeye karar verdik” dedi.

Tarihi yapının ayağa kaldırılmasıyla Setbaşı Sanat Merkezi olarak hizmet vereceğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Setbaşı Sanat Merkezi ile gençlerimiz burada sanat üretecek, sergiler ve atölyeler düzenleyecek, mahalle sakinleri ve misafirler için yaşayan bir kültür vadisi oluşacaktır. Aynı zamanda bu proje; Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Yaya Aksı Canlandırma Projemizin bir parçası ve çok daha büyük bir vizyonun ilk adımıdır. Bugün attığımız bu adım sadece bir restorasyon değil; Bursa’nın ruhunu, hafızasını ve geleceğini temsil eden bir semboldür. Setbaşı Sanat Merkezi şimdiden Bursa’mız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Setbaşı Ermeni toplumunun kilisesiydi

Kilisesi, Cumhuriyet öncesinde Ermeni toplumunun yoğun olarak yaşadığı Setbaşı semtinin kilisesi idi. 1915 sonrasında Cumhuriyet döneminde kişi kullanımına geçmiş, bir süre tütün deposu olarak yararlanılmış daha sonra boşaltılmıştı. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen bir alana oturmakta olan kilise, depo olarak kullanıldığı dönemde gerçekleştirilen değişikliklerle özgün özelliklerini yitirmiş durumda..

Agos