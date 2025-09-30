Van Gölü’nde şok keşif! 100 yıllık batık ilk kez bu kadar net görüntülendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tüpsüz dalış yaparak Van Gölü’nün su altı güzelliklerini kayıt altına alan bir grup amatör dalgıç, Van Gölü’ndeki batık Rus şilebini görüntüledi.

Tatvan’ın Çanakdüzü köyü açıklarında yer alan ve üzerinde “Akdamar” yazısı bulunan yaklaşık 40 metrelik Rus şilebinin 1916 yılında Ruslar tarafından yaptırıldığı, uzun yıllar askeri mühimmat ve yük taşımacılığında kullanıldığı, 1958 yılında ise fırtınada kayalıklara çarpması sonucu battığı biliniyor.

Yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan batık, bölgenin su altındaki en dikkat çekici tarihi miraslarından biri olarak öne çıkıyor.

“SU ALTI DÜNYASI GERÇEKTEN KEŞFEDİLMEYE DEĞER”

Dalgıçların kayıt altına aldığı görüntüler hem gölün tarihi zenginliğini hem de su altındaki eşsiz atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

Amatör dalgıçlardan Oktay Subaşı, arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri dalışta batığı yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, “Tüpsüz dalışla şilebi yakından görmek ve görüntülemek bizim için çok keyifliydi. Van Gölü’nün su altı dünyası gerçekten keşfedilmeye değer güzellikler barındırıyor” dedi.

