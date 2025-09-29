Vaftiz Mağarası’nda İsa Mesih, Meryem Ana ve Aziz Pavlus figürleri bulundu

Alanya’daki Syedra Antik Kenti’ndeki Hıristiyanlık dönemine ait Vaftiz Mağarası’nda, İsa Mesih, Meryem Ana ve Aziz Pavlus figürleri ile Hıristiyanlık sembolleri, yazılar ve bitkisel motiflere ulaşıldı.

arkeolojihaber’in haberine göre, Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan Syedra Antik Kenti’nde, Hıristiyanlık dönemine ait Vaftiz Mağarası’nın duvarlarında, Aziz Pavlus olmak üzere birçok figür bulundu.



Syedra’daki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülüyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, Vaftiz Mağarası’nın Syedra’nın günümüze ulaşabilmiş en dikkat çekici Hıristiyanlık dönemi yapılarından biri olduğunu belirtti.

Mağaranın Syedra Batı Kent Kapısı’nın doğusunda yer aldığını ifade eden Ergürer, “Yamacın güneyindeki anakayaya yapılmış bir kapıdan girilen mağara, deniz seviyesinden 350 metre yükseklikte. Girişten itibaren yaklaşık 10,5 metre derinliğe, 5,5 metre genişliğe sahip olan mağaranın tavanı ise 2-3 metre arasında değişiyor. Çok fazla müdahale edilmeden doğal hâliyle bırakıldığı anlaşılmakta” bilgisini verdi.

Meryem Ana figürü ve Hıristiyanlık sembolleri

Mağaranın doğu duvarında yer alan dairesel vaftiz teknesi ve nişin, yapıya ismini verdiğini aktaran Ergürer, şunları söyledi: “Vaftiz nişi de dahil olmak üzere duvarların neredeyse tamamı freskolarla (duvar resimleri) süslü. Bazı bölümlerde iyi korunmuş durumda olan bu resimlerde, mağaranın işleviyle bağlantılı figürler, Hıristiyanlık sembolleri, yazılar ve bitkisel motifler görülmekte. Vaftiz nişinin dış cephesinde ışın saçan inci bezemeli bir haç, yanlarda yaprak ve çiçek çelenkleri, iç kısımda ise tahrip olmuş figürler yer almakta. Sağdaki figürün Hz. Meryem olduğu düşünmekteyiz. Sağ yan duvarda iki figür daha bulunuyor; sağdaki bir kadına ait olup yüzü tahrip olmuş.

Aziz Pavlus, kırmızı ve beyaz elbiseyle betimlendi

Soldaki figürün elinde bir kitap vardır ve bu kitapta Eski Ahit’ten (Septuaginta, Mezmurlar, 92) bir yazı yer alır: ‘Rab’be şükretmek ve senin adına ilahiler söylemek iyidir, ey Yüceler Yücesi.’ Figürün üzerindeki yazıttan bu kişinin Aziz Pavlus olduğu anlaşılmakta. Aziz Pavlus, kırmızı ve beyaz elbiseyle betimlenmiş. İki figürün merkezinde, üstte tahta oturan koyu elbiseli kişi ise muhtemelen Hz. İsa’dır.”



Ergürer, mağaradaki fresklerin kesin olarak tarihlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



