Ermeni kanun sanatçısı Gevorgyan’a en yüksek müzik onuru

UNESCO ve UNICEF himayesindeki “Global Icon Awards 2025”te, Ermenistanlı sanatçı Marianna Gevorgyan müzik alanında en yüksek onurla ödüllendirildi. Gevorgyan, müzik dünyasından ödüle layık görülen tek Ermeni sanatçı olarak törene katıldı.

UNESCO, UNICEF ve Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen “Global Icon Awards 2025” töreninde, müzik alanında en yüksek onur olan “Global Icon Award (Music) – 2025” ödülüne Ermenistanlı kanun virtüözü Marianna Gevorgyan layık görüldü. Gevorgyan’a, ödülü Tagharan Antik Müzik Topluluğu’ndaki çalışmaları ve geleneksel müziğe olan derin bağlılığı vesilesiyle verildi.

Writers Capital Foundation tarafından kültür ve müzik alanında verilen bu prestijli ödülün takdiminde konuşan Global Icon Awards Başkanı Preeth Padmanabhan Nambiar, ödülün veriliş gerekçesini şu sözlerle açıkladı:“Virtüöz kanun sanatçısı Marianna Gevorgyan’a ‘Global Symbol – 2025 Dünya Sembolü’ ödülünü takdim etmek bizim için büyük bir onur. Bu ödül, sanatçının Ermeni müziğini uluslararası düzeyde en üst temsil gücüyle tanıttığını ve kültürel mirası derin saygı, teknik ustalık ve duygusal ifade ile dünyaya taşıdığını onurlandırmak içindir.”

Tören, dünyanın dört bir yanından gelen seçkin doktorlar, sanatçılar, iş insanları ve diğer meslek gruplarının temsilcilerini bir araya getirerek her alanda en iyilere ödül takdim etti. Marianna Gevorgyan, müzik dünyasından ödüle layık görülen tek Ermeni sanatçı olarak törene katıldı. Gevorgyan daha önce, 2020 yılında düzenlenen uluslararası “World Folk Vision” yarışmasında da büyük ödülün sahibi olmuş; 115 ülkeden 3.950 katılımcı arasında Ermeni halk çalgısı kanunu, geleneksel ve temiz icralarıyla başarıyla temsil etmişti.

Agos