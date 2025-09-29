Dünyanın en kutsal yerlerinden biri lüks tatil beldesi oluyor

Yolande Knell

Yıllar boyunca ziyaretçiler bir Bedevi rehber eşliğinde Sina Dağı’na çıkarak bozulmamış kayalık manzara üzerinde güneşin doğuşunu izler ya da Bedevilerin öncülük ettiği diğer yürüyüşlere katılırlardı.

Şimdi Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından saygı duyulan Mısır’ın en kutsal yerlerinden biri, yeni bir turizm mega projesine dönüştürme planları üzerine pek de kutsal olmayan bir kavganın ortasında.

Cebel Musa olarak da bilinen Sina Dağı, Musa Peygamber’e On Emir’in verildiği söylenen yer.

Birçok kişi de buranın, İncil ve Kuran’a göre Tanrı’nın peygamberle yanan çalıdan konuştuğu yer olduğuna inanıyor.

Yunan Ortodoks Kilisesi tarafından yönetilen 6. yüzyıldan kalma Aziz Katerina Manastırı da burada. Mısırlı yetkililer Yunanistan’ın da baskısıyla manastırı kapatmak istediklerini reddettiklerinden keşişleri de burada kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Ancak manastır, kasaba ve dağdan oluşan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan bu uzun süre izole edilmiş çöl bölgesinin nasıl dönüştürüldüğüne dair derin endişeler devam sürüyor.

Burada lüks oteller, villalar ve alışveriş merkezleri inşa ediliyor.

Sina aşiretleriyle yakından çalışmış olan İngiliz seyahat yazarı Ben Hoffler, bunun turizmi canlandıracak sürdürülebilir bir kalkınma projesi olarak sunulmuş olabileceğini ancak Bedeviler’e iradeleri dışında dayatılmış olabileceğini söylüyor.

BBC’ye konuşan Hoffler “Aşiret bunu bir kalkınma olarak görmüyor ve bunu istemediler. Fakat tepeden inme bir şekilde, yerel halkın değil de dışarıdan gelenlerin çıkarlarına hizmet etmek için gibi görünüyor” diyor.

“Göçebe bir mirasa sahip Bedevi bir aşiretin etrafında yeni bir kentsel dünya inşa ediliyor” diye ekliyor.

“Bu, her zaman uzak kalmayı seçtikleri, inşasına rıza göstermedikleri ve anavatanlarındaki yerlerini sonsuza dek değiştirecek bir dünya.”

Sayıları yaklaşık 4.000 olan yerel halk, değişiklikler hakkında doğrudan konuşmak istemiyor.

Kaynak, Ben Hoffler Fotoğraf altı yazısı, El Raha Ovası’ndaki inşaatın geçen yılki hali.

Şu ana kadar Yunanistan, manastırla olan bağlantısı nedeniyle Mısır’ın planları konusunda en çok sesini çıkaran yabancı güç oldu.

Atina ve Kahire arasındaki gerilim, Mayıs ayında bir Mısır mahkemesinin dünyanın en eski ve sürekli kullanılan Hıristiyan manastırı olan Aziz Katerina’nın devlet arazisi üzerinde olduğuna hükmetmesinin ardından alevlendi.

On yıllar süren anlaşmazlığın ardından yargıçlar, manastırın sadece üzerinde bulunduğu araziyi ve çevresindeki arkeolojik dini alanları “kullanma hakkına” sahip olduğunu söyledi.

Yunanistan Kilisesi’nin başı Atina Başpiskoposu 2. Leronymos kararı kınamakta gecikmedi.

“Manastırın mülklerine el konuluyor ve kamulaştırılıyor. Ortodoksluk ve Helenizm’in bu ruhani feneri şimdi varoluşsal bir tehditle karşı karşıya” dedi.

Aziz Katerina’nın uzun süredir Başpiskoposu olan Damianos, nadiren verdiği bir röportajda bir Yunan gazetesine kararın “büyük bir darbe… ve bir utanç” olduğunu söyledi.

Olayı ele alış biçimi rahipler arasında sert bölünmelere yol açtı ve kısa süre önce istifa etme kararı aldı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, üzerinde dini yargı yetkisine sahip olduğu kutsal alanın bizzat Muhammed Peygamber tarafından koruma altına alındığını belirtti.

Açıklamada, Fatımiler döneminde inşa edilmiş küçük bir camiye de ev sahipliği yapan Bizans manastırının “Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki barışın bir kutsaması ve çatışmalarla boğuşan bir dünya için bir umut sığınağı” olduğu belirtildi.

Tartışmalı mahkeme kararı yürürlükte kalmaya devam ederken, yürütülen diplomasi trafiği nihayetinde Yunanistan ve Mısır arasında Aziz Katerina’nın Rum Ortodoks kimliğinin ve kültürel mirasının korunmasını öngören ortak bir deklarasyonla sonuçlandı.

Kaynak, Ben Hoffler Fotoğraf altı yazısı, Bölgede Cebel Musa diye de bilinen Sina Dağı, Musa Peygamber’in On Emir’i aldığına inanılan yer.

‘Özel hediye’ mi, duyarsız müdahale mi?

Mısır, 2021 yılında turistler için devlet destekli Büyük Başkalaşım Projesine başladı.

Plan, oteller, ekolojik pansiyonlar ve büyük bir ziyaretçi merkezinin yanı sıra, yakındaki küçük bir havaalanının genişletilmesini ve Sina Dağına bir teleferik hattı kurulmasını öngörüyor.

Hükümet projeyi “Mısır’ın tüm dünyaya ve tüm dinlere bir armağanı” olarak tanıtıyor.

İskan Bakanı Sherif el-Sherbiny geçen yıl yaptığı açıklamada, “Proje, ziyaretçiler için tüm turizm ve eğlence hizmetlerini sağlayacak, bozulmamış doğanın çevresel, görsel ve miras karakterini korurken kasabanın [St Catherine] ve çevresindeki alanların gelişimini teşvik edecek ve Aziz Katerina projelerinde çalışanlar için konaklama sağlayacak” dedi.

Finansman sorunları nedeniyle çalışmalar en azından geçici olarak durmuş gibi görünse de, Aziz Katerina Manastırı’na bakan el-Raha Ovası çoktan dönüştürüldü.

Yeni yolların inşası devam ediyor.

Burası Musa’nın takipçileri olan İsraillilerin, Sina Dağı’nda bulunduğu süre boyunca onu bekledikleri söylenen yer.

Planın karşıtları bölgenin özel doğal özelliklerinin yok edildiğini söylüyor.

Alanın üstün evrensel değerini detaylandıran Unesco, “çevredeki engebeli dağlık arazinin… Manastır için mükemmel bir fon oluşturduğunu” belirtiyor.

Kaynak, Ben Hoffler Fotoğraf altı yazısı, Bölge doğal güzelliği ve dağlık alanlarıyla tanınıyor.

2023 yılında Unesco endişelerini dile getirdi, Mısır’a inşaatları durdurması, etkilerini kontrol etmesi ve bir koruma planı hazırlaması çağrısında bulundu.

Böyle bir şey olmadı.

Temmuz ayında Dünya Mirası İzleme Örgütü, Unesco Dünya Mirası Komitesi’ne Aziz Katerina bölgesinin Tehlike Altındaki Dünya Mirası Alanları Listesine alınması çağrısında bulunan açık bir mektup gönderdi.

Ayrıca, değerli eski Hıristiyan el yazmaları koleksiyonu bulunan manastırın mirasının korunması ve incelenmesi için fon toplayan Aziz Katerina Vakfı’nın hamisi olarak Kral Charles’a da başvurdular.

Kral burayı “gelecek nesiller için korunması gereken büyük bir manevi hazine” olarak tanımladı.

Mega proje, Mısır’da ülkenin kendi tarihine karşı duyarsızlık nedeniyle eleştiri alan ilk plan değil.

Ancak hükümet, bir dizi görkemli projeyi, durgunlaşan ekonomiyi yeniden canlandırmanın anahtarı olarak görüyor.

Mısır’ın bir zamanlar gelişen turizm sektörü, Gazze’deki acımasız savaş ve yeni bir bölgesel istikrarsızlık dalgasıyla darbe yediğinde, Covid-19 salgınının etkilerinden yeni kurtulmaya başlamıştı.

Hükümet 2028 yılına kadar 30 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Birbirini izleyen Mısır yönetimleri döneminde, Sina’nın ticari kalkınması yerel Bedevi topluluklarına danışılmadan gerçekleştirildi.

Yarımada 1967 Ortadoğu Savaşı sırasında İsrail tarafından ele geçirilmiş ancak iki ülkenin 1979 yılındaki barış anlaşması sonrası Mısır’a geri verilmişti.

Bedeviler o zamandan beri ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten şikayetçi.

Şarm El-Şeyh de dahil olmak üzere Mısır’ın popüler Kızıldeniz tatil yöreleri inşası 1980’lerde Güney Sina’da başlamıştı.

Pek çok kişi şu anda Aziz Katerina’da yaşananlarla benzerlikler görüyor.

Mısırlı gazeteci Mohannad Sabry, “Bedeviler bölgenin insanlarıydı ve onlar rehberler, işçiler, tutulacak insanlardı” diyor.

“Sonra endüstriyel turizm geldi ve dışarı itildiler – sadece işin dışına itilmekle kalmadılar, fiziksel olarak da denizden geri plana itildiler.”

Kaynak, Ben Hoffler Fotoğraf altı yazısı, El Raha Ovası’nda 2024’te inşa edilen bir otel.

Kızıldeniz’deki tesislerde olduğu gibi, yeni Aziz Katerina tesisinde de çalışmak üzere ülkenin başka yerlerinden Mısırlıların getirilmesi bekleniyor.

Ancak hükümet Bedevi yerleşim alanlarını da “iyileştirdiğini” söylüyor.

Aziz Katerina Manastırı geçtiğimiz 1500 yıl boyunca pek çok çalkantıya sahne oldu, ancak buradaki en eski keşişler ilk geldiğindehala uzak bir inziva yeriydi.

Son yıllarda, büyük kalabalıklar sık sık yanan çalının kalıntıları olduğu söylenen yerin önünden geçerken ya da Yeni Ahit’in dünyanın ayakta kalan en eski, neredeyse eksiksiz, el yazması kopyası olan Codex Sinaiticus’tan (Sina Yazması) sayfaların sergilendiği bir müzeyi ziyaret ederken görülebiliyordu.

Şimdi, manastır ve alanın derin dini önemi devam edecek olsa da çevresi ve yüzyıllardır süregelen yaşam biçimi geri dönülemez bir şekilde değişecek gibi görünüyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

BBC